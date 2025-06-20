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Пленарное заседание ПМЭФ началось

Пленарное заседание ПМЭФ началось - РИА Новости, 20.06.2025

Пленарное заседание ПМЭФ началось

Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина началось, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:47:00+03:00

2025-06-20T15:47:00+03:00

2025-06-20T16:11:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина началось, передает корреспондент РИА Новости.Путин в своем выступлении на главной сессии ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике, а также охарактеризует состояние и перспективы отношений России с зарубежными партнерами.Вместе с российским лидером в пленарном заседании принимают участие президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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В Петербурге стартовало пленарное заседание ПМЭФ В Петербурге стартовало пленарное заседание ПМЭФ 2025-06-20T15:47 true PT0M14S

Аплодисменты перед началом пленарного заседания ПМЭФ-2025 Аплодисменты перед началом пленарного заседания ПМЭФ-2025 2025-06-20T15:47 true PT0M05S

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бахрейн, россия, индонезия, владимир путин, прабово субианто