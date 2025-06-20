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Россиян предупредили о новой схеме проведения нелегальных платежей - РИА Новости, 20.06.2025
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09:52 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/platezhi-2024112465.html
Россиян предупредили о новой схеме проведения нелегальных платежей
Россиян предупредили о новой схеме проведения нелегальных платежей - РИА Новости, 20.06.2025
Россиян предупредили о новой схеме проведения нелегальных платежей
Теневой бизнес использует новую схему проведения нелегальных платежей, исключая себя из цепочки и напрямую сводя граждан, чтобы не стать соучастником... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T09:52:00+03:00
2025-06-20T09:52:00+03:00
технологии
россия
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единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Теневой бизнес использует новую схему проведения нелегальных платежей, исключая себя из цепочки и напрямую сводя граждан, чтобы не стать соучастником преступления, необходимо отказаться от "прямых" переводов на якобы легальных сервисах, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. По словам правоохранителей, набирает обороты схема расчетов, используемая теневым бизнесом через криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки. Организаторы создают иллюзию легитимных операций, но полностью исключают себя из цепочки платежей. Вместо обработки транзакций они напрямую сводят граждан, желающих купить криптовалюту или вывести выигрыш из казино, и получателей средств от противоправной деятельности. "Данный способ может превратить обычных пользователей в невольных участников преступной деятельности. Как защититься: отказываться от "прямых" переводов: легальные сервисы никогда не просят переводить деньги физическим лицам", - говорится в сообщении. Кроме того, стоит избегать нелегальных площадок, проверять лицензии ФНС и ЦБ РФ, а также контролировать источники платежей, если пришел перевод от неизвестного лица — это повод для тревоги, заключили в ведомстве.
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технологии, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), единый государственный экзамен (егэ)
Технологии, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Россиян предупредили о новой схеме проведения нелегальных платежей

МВД: теневой бизнес использует схему прямых переводов нелегальных платежей

© Fotolia / Ivan KrukОплата пластиковой картой через интернет
Оплата пластиковой картой через интернет - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Fotolia / Ivan Kruk
Оплата пластиковой картой через интернет . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Теневой бизнес использует новую схему проведения нелегальных платежей, исключая себя из цепочки и напрямую сводя граждан, чтобы не стать соучастником преступления, необходимо отказаться от "прямых" переводов на якобы легальных сервисах, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
По словам правоохранителей, набирает обороты схема расчетов, используемая теневым бизнесом через криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки.
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Организаторы создают иллюзию легитимных операций, но полностью исключают себя из цепочки платежей. Вместо обработки транзакций они напрямую сводят граждан, желающих купить криптовалюту или вывести выигрыш из казино, и получателей средств от противоправной деятельности.
"Данный способ может превратить обычных пользователей в невольных участников преступной деятельности. Как защититься: отказываться от "прямых" переводов: легальные сервисы никогда не просят переводить деньги физическим лицам", - говорится в сообщении.
Кроме того, стоит избегать нелегальных площадок, проверять лицензии ФНС и ЦБ РФ, а также контролировать источники платежей, если пришел перевод от неизвестного лица — это повод для тревоги, заключили в ведомстве.
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ТехнологииРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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