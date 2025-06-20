https://ria.ru/20250620/platezhi-2024112465.html

Россиян предупредили о новой схеме проведения нелегальных платежей

Россиян предупредили о новой схеме проведения нелегальных платежей - РИА Новости, 20.06.2025

Россиян предупредили о новой схеме проведения нелегальных платежей

Теневой бизнес использует новую схему проведения нелегальных платежей, исключая себя из цепочки и напрямую сводя граждан, чтобы не стать соучастником... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T09:52:00+03:00

2025-06-20T09:52:00+03:00

2025-06-20T09:52:00+03:00

технологии

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Теневой бизнес использует новую схему проведения нелегальных платежей, исключая себя из цепочки и напрямую сводя граждан, чтобы не стать соучастником преступления, необходимо отказаться от "прямых" переводов на якобы легальных сервисах, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. По словам правоохранителей, набирает обороты схема расчетов, используемая теневым бизнесом через криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки. Организаторы создают иллюзию легитимных операций, но полностью исключают себя из цепочки платежей. Вместо обработки транзакций они напрямую сводят граждан, желающих купить криптовалюту или вывести выигрыш из казино, и получателей средств от противоправной деятельности. "Данный способ может превратить обычных пользователей в невольных участников преступной деятельности. Как защититься: отказываться от "прямых" переводов: легальные сервисы никогда не просят переводить деньги физическим лицам", - говорится в сообщении. Кроме того, стоит избегать нелегальных площадок, проверять лицензии ФНС и ЦБ РФ, а также контролировать источники платежей, если пришел перевод от неизвестного лица — это повод для тревоги, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250114/politsija-1993597326.html

https://ria.ru/20250521/mvd-2018286743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), единый государственный экзамен (егэ)