Россиян предупредили о новой схеме проведения нелегальных платежей
МВД: теневой бизнес использует схему прямых переводов нелегальных платежей
Оплата пластиковой картой через интернет . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Теневой бизнес использует новую схему проведения нелегальных платежей, исключая себя из цепочки и напрямую сводя граждан, чтобы не стать соучастником преступления, необходимо отказаться от "прямых" переводов на якобы легальных сервисах, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
По словам правоохранителей, набирает обороты схема расчетов, используемая теневым бизнесом через криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки.
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Организаторы создают иллюзию легитимных операций, но полностью исключают себя из цепочки платежей. Вместо обработки транзакций они напрямую сводят граждан, желающих купить криптовалюту или вывести выигрыш из казино, и получателей средств от противоправной деятельности.
"Данный способ может превратить обычных пользователей в невольных участников преступной деятельности. Как защититься: отказываться от "прямых" переводов: легальные сервисы никогда не просят переводить деньги физическим лицам", - говорится в сообщении.
Кроме того, стоит избегать нелегальных площадок, проверять лицензии ФНС и ЦБ РФ, а также контролировать источники платежей, если пришел перевод от неизвестного лица — это повод для тревоги, заключили в ведомстве.