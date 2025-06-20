https://ria.ru/20250620/peskov-2024183653.html
Диалог России с Украиной продолжается, заявил Песков
Диалог России с Украиной продолжается, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025
Диалог России с Украиной продолжается, заявил Песков
Диалог России с украинской стороной продолжается, несмотря на непредсказуемость киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:33:00+03:00
2025-06-20T12:33:00+03:00
2025-06-20T12:33:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Диалог России с украинской стороной продолжается, несмотря на непредсказуемость киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Контакты будут продолжаться. Возможны ли провокации со стороны киевского режима? Да, возможны. Киевский режим сохраняет свою сущность и весьма непредсказуем", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.
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россия, дмитрий песков, украина, в мире
ПМЭФ-2025, Россия, Дмитрий Песков, Украина, В мире
Диалог России с Украиной продолжается, заявил Песков
Песков: диалог РФ с Украиной продолжается, несмотря на непредсказуемость Киева