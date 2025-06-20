https://ria.ru/20250620/peskov-2024181543.html

ПМЭФ открыт для предпринимателей из всех стран, заявил Песков

ПМЭФ открыт для предпринимателей из всех стран, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025

ПМЭФ открыт для предпринимателей из всех стран, заявил Песков

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) всегда открыт для предпринимателей из всех стран, даже из недружественных, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:26:00+03:00

2025-06-20T12:26:00+03:00

2025-06-20T12:26:00+03:00

пмэф-2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) всегда открыт для предпринимателей из всех стран, даже из недружественных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Он (ПМЭФ - ред.) всегда держит открытыми двери для любых предпринимателей, для потенциальных инвесторов из всех стран мира, даже из тех, которые мы сейчас называем недружественными", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/putin-2024177904.html

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дмитрий песков, россия, в мире