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ПМЭФ открыт для предпринимателей из всех стран, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025
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Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
12:26 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/peskov-2024181543.html
ПМЭФ открыт для предпринимателей из всех стран, заявил Песков
ПМЭФ открыт для предпринимателей из всех стран, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025
ПМЭФ открыт для предпринимателей из всех стран, заявил Песков
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) всегда открыт для предпринимателей из всех стран, даже из недружественных, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:26:00+03:00
2025-06-20T12:26:00+03:00
пмэф-2025
дмитрий песков
россия
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) всегда открыт для предпринимателей из всех стран, даже из недружественных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Он (ПМЭФ - ред.) всегда держит открытыми двери для любых предпринимателей, для потенциальных инвесторов из всех стран мира, даже из тех, которые мы сейчас называем недружественными", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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дмитрий песков, россия, в мире
ПМЭФ-2025, Дмитрий Песков, Россия, В мире
ПМЭФ открыт для предпринимателей из всех стран, заявил Песков

Песков: ПМЭФ открыт для предпринимателей из всех стран, даже из недружественных

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) всегда открыт для предпринимателей из всех стран, даже из недружественных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он (ПМЭФ - ред.) всегда держит открытыми двери для любых предпринимателей, для потенциальных инвесторов из всех стран мира, даже из тех, которые мы сейчас называем недружественными", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Трансляция выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025Дмитрий ПесковРоссияВ мире
 
 
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