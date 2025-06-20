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Песков рассказал, в каком случае появятся риски рецессии в России
Песков рассказал, в каком случае появятся риски рецессии в России - РИА Новости, 20.06.2025
Песков рассказал, в каком случае появятся риски рецессии в России
Если экономика вовремя не начнет ускорение, то существуют риски рецессии в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:17:00+03:00
2025-06-20T12:17:00+03:00
2025-06-20T12:17:00+03:00
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Если экономика вовремя не начнет ускорение, то существуют риски рецессии в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Споры, собственно, ведутся, достаточно ли мы замедлились и нужно ли чуть-чуть ускоряться. И в какой степени нужно ускоряться - быстро или медленно. Вот о чем наши экономисты сейчас спорят. Если не начать чуть-чуть ускоряться, то ранее принятые Центробанком меры, они действительно могут экономику притормозить существенно. Тогда риск рецессии - совершенно по понятным причинам", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/tsb-2024144459.html
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дмитрий песков, россия, экономика
Дмитрий Песков, Россия, Экономика
Песков рассказал, в каком случае появятся риски рецессии в России
Песков: если экономика вовремя не начнет ускорение, то есть риски рецессии в РФ