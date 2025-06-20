Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, в каком случае появятся риски рецессии в России - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/peskov-2024177013.html
Песков рассказал, в каком случае появятся риски рецессии в России
Песков рассказал, в каком случае появятся риски рецессии в России - РИА Новости, 20.06.2025
Песков рассказал, в каком случае появятся риски рецессии в России
Если экономика вовремя не начнет ускорение, то существуют риски рецессии в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:17:00+03:00
2025-06-20T12:17:00+03:00
дмитрий песков
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Если экономика вовремя не начнет ускорение, то существуют риски рецессии в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Споры, собственно, ведутся, достаточно ли мы замедлились и нужно ли чуть-чуть ускоряться. И в какой степени нужно ускоряться - быстро или медленно. Вот о чем наши экономисты сейчас спорят. Если не начать чуть-чуть ускоряться, то ранее принятые Центробанком меры, они действительно могут экономику притормозить существенно. Тогда риск рецессии - совершенно по понятным причинам", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/tsb-2024144459.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, россия, экономика
Дмитрий Песков, Россия, Экономика
Песков рассказал, в каком случае появятся риски рецессии в России

Песков: если экономика вовремя не начнет ускорение, то есть риски рецессии в РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Если экономика вовремя не начнет ускорение, то существуют риски рецессии в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Споры, собственно, ведутся, достаточно ли мы замедлились и нужно ли чуть-чуть ускоряться. И в какой степени нужно ускоряться - быстро или медленно. Вот о чем наши экономисты сейчас спорят. Если не начать чуть-чуть ускоряться, то ранее принятые Центробанком меры, они действительно могут экономику притормозить существенно. Тогда риск рецессии - совершенно по понятным причинам", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
В ЦБ высказались о снижении инфляции в России
Вчера, 11:13
 
Дмитрий ПесковРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала