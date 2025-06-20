https://ria.ru/20250620/peskov-2024170308.html
Песков рассказал о контактах по линии российской и американской спецслужб
Песков рассказал о контактах по линии российской и американской спецслужб - РИА Новости, 20.06.2025
Песков рассказал о контактах по линии российской и американской спецслужб
Контакты по линии спецслужб России и Соединенных Штатов Америки являются чувствительными и осуществляются в качестве отдельного трека российско-американских... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:06:00+03:00
2025-06-20T12:06:00+03:00
2025-06-20T12:06:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Контакты по линии спецслужб России и Соединенных Штатов Америки являются чувствительными и осуществляются в качестве отдельного трека российско-американских контактов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть общение по линии наших соответствующих служб (РФ и США - ред.), но это отдельный трек. Он такой достаточно чувствительный, поэтому это отдельный совсем процесс", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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дмитрий песков, россия, сша, в мире
Дмитрий Песков, Россия, США, В мире
Песков рассказал о контактах по линии российской и американской спецслужб
Песков: контакты по линии спецслужб РФ и США являются чувствительными