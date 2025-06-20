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Общение Путина и Трампа всегда содержательное, заявил Песков
Общение Путина и Трампа всегда содержательное, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025
Общение Путина и Трампа всегда содержательное, заявил Песков
Общение президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ходе телефонных разговоров всегда содержательное и конструктивное, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:05:00+03:00
2025-06-20T12:05:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Общение президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ходе телефонных разговоров всегда содержательное и конструктивное, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президенты регулярно дают импульс, общаясь по телефону. Это, действительно, очень содержательное, очень конструктивное общение", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Общение Путина и Трампа всегда содержательное, заявил Песков
Песков: общение Путина и Трампа всегда содержательное и конструктивное