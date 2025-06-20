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Песков высказался о возможном посредничестве России на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.06.2025
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12:03 20.06.2025 (обновлено: 12:04 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/peskov-2024168663.html
Песков высказался о возможном посредничестве России на Ближнем Востоке
Песков высказался о возможном посредничестве России на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.06.2025
Песков высказался о возможном посредничестве России на Ближнем Востоке
Трудно сказать, будут ли востребованы посреднические усилия России по Ближнему Востоку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:03:00+03:00
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рафаэль гросси
казем джалали
израиль
россия
иран
дмитрий песков
магатэ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Трудно сказать, будут ли востребованы посреднические усилия России по Ближнему Востоку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы обеспокоены. Вы знаете, мы неоднократно говорили о том, что у президента (Владимира) Путина есть потенциал, который позволяет при необходимости предложить посреднические условия. Их никто не навязывает. Просто те отношения, которые у нас есть и с Ираном, и с Израилем, и с другими государствами, регионами, позволяют при необходимости такие услуги оказать. Будут ли они востребованы, сказать трудно", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. -
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
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рафаэль гросси, казем джалали, израиль, россия, иран, дмитрий песков, магатэ, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Рафаэль Гросси, Казем Джалали, Израиль, Россия, Иран, Дмитрий Песков, МАГАТЭ, В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Песков высказался о возможном посредничестве России на Ближнем Востоке

Песков: непонятно, будут ли нужны посреднические усилия РФ по Ближнему Востоку

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Трудно сказать, будут ли востребованы посреднические усилия России по Ближнему Востоку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы обеспокоены. Вы знаете, мы неоднократно говорили о том, что у президента (Владимира) Путина есть потенциал, который позволяет при необходимости предложить посреднические условия. Их никто не навязывает. Просто те отношения, которые у нас есть и с Ираном, и с Израилем, и с другими государствами, регионами, позволяют при необходимости такие услуги оказать. Будут ли они востребованы, сказать трудно", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
13 июня, 12:34
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. -
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
18 июня, 08:00
 
Рафаэль ГроссиКазем ДжалалиИзраильРоссияИранДмитрий ПесковМАГАТЭВ миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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