https://ria.ru/20250620/peskov-2024168663.html

Песков высказался о возможном посредничестве России на Ближнем Востоке

Песков высказался о возможном посредничестве России на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.06.2025

Песков высказался о возможном посредничестве России на Ближнем Востоке

Трудно сказать, будут ли востребованы посреднические усилия России по Ближнему Востоку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:03:00+03:00

2025-06-20T12:03:00+03:00

2025-06-20T12:04:00+03:00

рафаэль гросси

казем джалали

израиль

россия

иран

дмитрий песков

магатэ

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Трудно сказать, будут ли востребованы посреднические усилия России по Ближнему Востоку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы обеспокоены. Вы знаете, мы неоднократно говорили о том, что у президента (Владимира) Путина есть потенциал, который позволяет при необходимости предложить посреднические условия. Их никто не навязывает. Просто те отношения, которые у нас есть и с Ираном, и с Израилем, и с другими государствами, регионами, позволяют при необходимости такие услуги оказать. Будут ли они востребованы, сказать трудно", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. -

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

израиль

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рафаэль гросси, казем джалали, израиль, россия, иран, дмитрий песков, магатэ, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте