https://ria.ru/20250620/peskov-2024164824.html

Разговоры о мире на Украине нельзя вести публично, заявил Песков

Разговоры о мире на Украине нельзя вести публично, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025

Разговоры о мире на Украине нельзя вести публично, заявил Песков

Разговоры об украинском урегулировании не могут осуществляться в публичной плоскости, они должны идти в режиме тишины, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:59:00+03:00

2025-06-20T11:59:00+03:00

2025-06-20T11:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Разговоры об украинском урегулировании не могут осуществляться в публичной плоскости, они должны идти в режиме тишины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно же, эти разговоры не могут осуществляться в публичной плоскости. Мы никогда не были и не будем сторонниками такой, знаете, мегафонной дипломатии, тем более в настолько сложных субстанциях, как украинское урегулирование. Разговоры должны вестись в полной тишине", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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дмитрий песков, россия