https://ria.ru/20250620/peskov-2024164281.html
Песков рассказал о российско-американском диалоге
Песков рассказал о российско-американском диалоге - РИА Новости, 20.06.2025
Песков рассказал о российско-американском диалоге
Общение Москвы по различным каналам с Вашингтоном продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:57:00+03:00
2025-06-20T11:57:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Общение Москвы по различным каналам с Вашингтоном продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Президенты (РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп) регулярно дают импульс, общаясь по телефону. Это действительно очень содержательное, очень конструктивное общение. Поэтому импульсы они посылают", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, Россия, Москва, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Песков рассказал о российско-американском диалоге
Песков: общение России и США по различным каналам продолжается