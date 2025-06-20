https://ria.ru/20250620/peskov-2024164281.html

Песков рассказал о российско-американском диалоге

Песков рассказал о российско-американском диалоге - РИА Новости, 20.06.2025

Песков рассказал о российско-американском диалоге

Общение Москвы по различным каналам с Вашингтоном продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:57:00+03:00

2025-06-20T11:57:00+03:00

2025-06-20T11:57:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Общение Москвы по различным каналам с Вашингтоном продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Президенты (РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп) регулярно дают импульс, общаясь по телефону. Это действительно очень содержательное, очень конструктивное общение. Поэтому импульсы они посылают", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/vstrecha-2023871633.html

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россия, москва, вашингтон (штат), дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире