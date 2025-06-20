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Песков рассказал о российско-американском диалоге - РИА Новости, 20.06.2025
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Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
11:57 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/peskov-2024164281.html
Песков рассказал о российско-американском диалоге
Песков рассказал о российско-американском диалоге - РИА Новости, 20.06.2025
Песков рассказал о российско-американском диалоге
Общение Москвы по различным каналам с Вашингтоном продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:57:00+03:00
2025-06-20T11:57:00+03:00
пмэф-2025
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вашингтон (штат)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Общение Москвы по различным каналам с Вашингтоном продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Президенты (РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп) регулярно дают импульс, общаясь по телефону. Это действительно очень содержательное, очень конструктивное общение. Поэтому импульсы они посылают", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, москва, вашингтон (штат), дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире
ПМЭФ-2025, Россия, Москва, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Песков рассказал о российско-американском диалоге

Песков: общение России и США по различным каналам продолжается

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Общение Москвы по различным каналам с Вашингтоном продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Президенты (РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп) регулярно дают импульс, общаясь по телефону. Это действительно очень содержательное, очень конструктивное общение. Поэтому импульсы они посылают", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В Кремле назвали цель встречи Путина и Трампа
19 июня, 12:51
 
ПМЭФ-2025РоссияМоскваВашингтон (штат)Дмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампВ мире
 
 
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