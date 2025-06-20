https://ria.ru/20250620/peskov-2024162922.html

Песков высказался о контактах с США

Песков высказался о контактах с США - РИА Новости, 20.06.2025

Песков высказался о контактах с США

У России и США существуют разные треки контактов - отдельно по двусторонним отношениям и по украинской тематике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:53:00+03:00

2025-06-20T11:53:00+03:00

2025-06-20T11:53:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. У России и США существуют разные треки контактов - отдельно по двусторонним отношениям и по украинской тематике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Идут разные треки, так сказать, диалога с американцами. Первое - это все, что касается украинского регулирования... Второе - это процесс по раздражителям, по решению тех проблем, которые накопились в двусторонних отношениях", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/administratsiya-2023837289.html

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россия, сша, дмитрий песков, в мире