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Все были свидетелями "шероховатостей" на саммите G7, заявил Песков
Все были свидетелями "шероховатостей" на саммите G7, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025
Все были свидетелями "шероховатостей" на саммите G7, заявил Песков
Все были свидетелями "шероховатостей" на саммите G7, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:50:00+03:00
2025-06-20T11:50:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Все были свидетелями "шероховатостей" на саммите G7, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Что касается "шероховатостей" на саммите "Семерки", то мы с вами все были свидетелями "шероховатостей". Мы знаем, что президент (США Дональд) Трамп прервал свое пребывание там... Мы знаем, что определенные были разногласия в "Семерке" по итоговому документу и так далее, и тому подобное. Поэтому все с большим интересом наблюдали за новостными лентами, которые описывали происходящее в Канаде", - сказал он. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, G7
Все были свидетелями "шероховатостей" на саммите G7, заявил Песков
Песков: все были свидетелями шероховатостей на саммите G7 в Канаде