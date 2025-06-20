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Песков рассказал о каналах для диалога России и Израиля
Песков рассказал о каналах для диалога России и Израиля - РИА Новости, 20.06.2025
Песков рассказал о каналах для диалога России и Израиля
Рабочие каналы для диалога у России с Израилем есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:46:00+03:00
2025-06-20T11:46:00+03:00
2025-06-20T11:46:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Рабочие каналы для диалога у России с Израилем есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть рабочие каналы для диалога, безусловно", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дмитрий песков, россия, израиль, в мире
ПМЭФ-2025, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дмитрий Песков, Россия, Израиль, В мире
Песков рассказал о каналах для диалога России и Израиля
Песков: рабочие каналы для диалога у России с Израилем есть