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Песков рассказал о каналах для диалога России и Израиля

Песков рассказал о каналах для диалога России и Израиля - РИА Новости, 20.06.2025

Песков рассказал о каналах для диалога России и Израиля

Рабочие каналы для диалога у России с Израилем есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:46:00+03:00

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2025-06-20T11:46:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Рабочие каналы для диалога у России с Израилем есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть рабочие каналы для диалога, безусловно", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дмитрий песков, россия, израиль, в мире