https://ria.ru/20250620/peskov-2024158293.html

Россия будет работать для достижения целей СВО, заявил Песков

Россия будет работать для достижения целей СВО, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025

Россия будет работать для достижения целей СВО, заявил Песков

Россия будет работать для достижения целей СВО, но было бы идеально достигнуть их политико-дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:44:00+03:00

2025-06-20T11:44:00+03:00

2025-06-20T11:45:00+03:00

пмэф-2025

дмитрий песков

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия будет работать для достижения целей СВО, но было бы идеально достигнуть их политико-дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы будем работать и далее для достижения тех целей, которые поставлены перед специальной военной операцией. Как говорил уже президент (России Владимир Путин - ред.), для нас было бы идеально достигнуть эти цели политико-дипломатическими средствами. До тех пор, пока они невозможны, пока они не работают, мы продолжаем специальную военную операцию. Для нас главное выполнить те задачи, которые стоят и достигнуть всех целей", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, владимир путин, россия