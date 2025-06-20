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Россия будет работать для достижения целей СВО, заявил Песков
Россия будет работать для достижения целей СВО, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025
Россия будет работать для достижения целей СВО, заявил Песков
Россия будет работать для достижения целей СВО, но было бы идеально достигнуть их политико-дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:44:00+03:00
2025-06-20T11:44:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия будет работать для достижения целей СВО, но было бы идеально достигнуть их политико-дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы будем работать и далее для достижения тех целей, которые поставлены перед специальной военной операцией. Как говорил уже президент (России Владимир Путин - ред.), для нас было бы идеально достигнуть эти цели политико-дипломатическими средствами. До тех пор, пока они невозможны, пока они не работают, мы продолжаем специальную военную операцию. Для нас главное выполнить те задачи, которые стоят и достигнуть всех целей", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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дмитрий песков, владимир путин, россия
ПМЭФ-2025, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
Россия будет работать для достижения целей СВО, заявил Песков
Песков: лучше всего достигнуть целей СВО с помощью дипломатии