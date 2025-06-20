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Песков прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:43 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/peskov-2024157639.html
Песков прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке
Песков прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.06.2025
Песков прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке
Обострение ситуации на Ближнем Востоке чревато разрастанием географии конфликта с непредсказуемыми последствиями, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:43:00+03:00
2025-06-20T11:43:00+03:00
пмэф-2025
ближний восток
россия
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Обострение ситуации на Ближнем Востоке чревато разрастанием географии конфликта с непредсказуемыми последствиями, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) журналист задал Пескову вопрос, есть ли у России "красная линия" в отношении конфликта, развивающегося на Ближнем Востоке. "Красные линии должны быть прежде всего у стран региона, потому что именно этот регион сейчас погружается в пучину нестабильности и войны. Та война, которую мы наблюдаем, чревата разрастанием географии, вовлечением новых участников и непредсказуемыми последствиями", - сказал Песков. ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ближний восток, россия, дмитрий песков
ПМЭФ-2025, Ближний Восток, Россия, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Песков: обострение на Ближнем Востоке чревато разрастанием географии конфликта

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Обострение ситуации на Ближнем Востоке чревато разрастанием географии конфликта с непредсказуемыми последствиями, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) журналист задал Пескову вопрос, есть ли у России "красная линия" в отношении конфликта, развивающегося на Ближнем Востоке.
"Красные линии должны быть прежде всего у стран региона, потому что именно этот регион сейчас погружается в пучину нестабильности и войны. Та война, которую мы наблюдаем, чревата разрастанием географии, вовлечением новых участников и непредсказуемыми последствиями", - сказал Песков.
ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025Ближний ВостокРоссияДмитрий Песков
 
 
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