Песков сделал заявление о положении ВС России на поле боя
Песков заявил, что Россия не будет упускать преимущество перед Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Москва не собирается упускать преимущество на поле боя перед Киевом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Sky News.
"Сейчас у нас есть стратегическое преимущество. Зачем нам его терять? Мы его не потеряем. Мы идем дальше. Мы наступаем и будем наступать", — сказал он.
"Сейчас у нас есть стратегическое преимущество. Зачем нам его терять? Мы его не потеряем. Мы идем дальше. Мы наступаем и будем наступать", — сказал он.
В Стамбуле 2 июня состоялся второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. Россия передала Украине состоящий из двух частей меморандум по урегулированию. В документе, который есть в распоряжении РИА Новости, в частности, оговаривается нейтралитет Украины, ее отказ от вступления в военные союзы, запрет на военную деятельность других государств на Украине, ее безъядерный статус, установление предельной численности ВСУ, снятие экономических санкций, введенных против России, международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, взаимный отказ от претензий в связи с ущербом от боевых действий, обеспечение прав и свобод русскоязычного населения на Украине.
Также предложены два варианта прекращения огня. Первый предполагает вывод ВСУ с оккупированных Украиной российских территорий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Второй (пакетное предложение) содержит пункты о запрете передислокации войск, прекращении мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву, начале демобилизации, исключении военного присутствия третьих стран.
Также предложены два варианта прекращения огня. Первый предполагает вывод ВСУ с оккупированных Украиной российских территорий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Второй (пакетное предложение) содержит пункты о запрете передислокации войск, прекращении мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву, начале демобилизации, исключении военного присутствия третьих стран.