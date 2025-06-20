https://ria.ru/20250620/peskov-2024134172.html

Песков сделал заявление о положении ВС России на поле боя

Песков сделал заявление о положении ВС России на поле боя - РИА Новости, 20.06.2025

Песков сделал заявление о положении ВС России на поле боя

Москва не собирается упускать преимущество на поле боя перед Киевом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Sky News. "Сейчас у нас... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:50:00+03:00

2025-06-20T10:50:00+03:00

2025-06-20T10:50:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Москва не собирается упускать преимущество на поле боя перед Киевом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Sky News. "Сейчас у нас есть стратегическое преимущество. Зачем нам его терять? Мы его не потеряем. Мы идем дальше. Мы наступаем и будем наступать", — сказал он. В Стамбуле 2 июня состоялся второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. Россия передала Украине состоящий из двух частей меморандум по урегулированию. В документе, который есть в распоряжении РИА Новости, в частности, оговаривается нейтралитет Украины, ее отказ от вступления в военные союзы, запрет на военную деятельность других государств на Украине, ее безъядерный статус, установление предельной численности ВСУ, снятие экономических санкций, введенных против России, международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, взаимный отказ от претензий в связи с ущербом от боевых действий, обеспечение прав и свобод русскоязычного населения на Украине. Также предложены два варианта прекращения огня. Первый предполагает вывод ВСУ с оккупированных Украиной российских территорий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Второй (пакетное предложение) содержит пункты о запрете передислокации войск, прекращении мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву, начале демобилизации, исключении военного присутствия третьих стран.

https://ria.ru/20250620/zapad-2023928142.html

https://ria.ru/20250619/evropa-2023780611.html

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россия, украина, киев, дмитрий песков, в мире