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Песков раскритиковал идею о вступлении США в ирано-израильский конфликт - РИА Новости, 20.06.2025
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02:11 20.06.2025 (обновлено: 02:35 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/peskov-2024074640.html
Песков раскритиковал идею о вступлении США в ирано-израильский конфликт
Песков раскритиковал идею о вступлении США в ирано-израильский конфликт - РИА Новости, 20.06.2025
Песков раскритиковал идею о вступлении США в ирано-израильский конфликт
Возможное вступление США в конфликт между Израилем и Ираном приведет лишь к новому витку противостояния и росту напряженности в регионе, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T02:11:00+03:00
2025-06-20T02:35:00+03:00
сша
иран
в мире
россия
дмитрий песков
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ЛОНДОН, 20 июн - РИА Новости. Возможное вступление США в конфликт между Израилем и Ираном приведет лишь к новому витку противостояния и росту напряженности в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала Sky News."Ситуация чрезвычайно напряженная, она несет опасность не только для региона, но и для мира. Разрастание географии конфликта, расширение состава участников конфликта потенциально еще опаснее. Такова наша позиция. Это приведет лишь к новому витку противостояния и росту напряженности в регионе. В принципе, это чрезвычайно опасно", - сказал он в ответ на вопрос, какова реакция России на возможность американского удара по Ирану.
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сша, иран, в мире, россия, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
США, Иран, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Песков раскритиковал идею о вступлении США в ирано-израильский конфликт

Песков: вступление США в ирано-израильский конфликт вызовет рост напряженности

© AP Photo / Leo CorreaРабота израильской системы ПРО "Железный купол" над Тель-Авивом
Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Работа израильской системы ПРО "Железный купол" над Тель-Авивом. Архивное фото
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ЛОНДОН, 20 июн - РИА Новости. Возможное вступление США в конфликт между Израилем и Ираном приведет лишь к новому витку противостояния и росту напряженности в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала Sky News.
"Ситуация чрезвычайно напряженная, она несет опасность не только для региона, но и для мира. Разрастание географии конфликта, расширение состава участников конфликта потенциально еще опаснее. Такова наша позиция. Это приведет лишь к новому витку противостояния и росту напряженности в регионе. В принципе, это чрезвычайно опасно", - сказал он в ответ на вопрос, какова реакция России на возможность американского удара по Ирану.
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СШАИранВ миреРоссияДмитрий ПесковВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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