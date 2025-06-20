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Песков раскритиковал идею о вступлении США в ирано-израильский конфликт
Песков раскритиковал идею о вступлении США в ирано-израильский конфликт - РИА Новости, 20.06.2025
Песков раскритиковал идею о вступлении США в ирано-израильский конфликт
Возможное вступление США в конфликт между Израилем и Ираном приведет лишь к новому витку противостояния и росту напряженности в регионе, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T02:11:00+03:00
2025-06-20T02:11:00+03:00
2025-06-20T02:35:00+03:00
сша
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ЛОНДОН, 20 июн - РИА Новости. Возможное вступление США в конфликт между Израилем и Ираном приведет лишь к новому витку противостояния и росту напряженности в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала Sky News."Ситуация чрезвычайно напряженная, она несет опасность не только для региона, но и для мира. Разрастание географии конфликта, расширение состава участников конфликта потенциально еще опаснее. Такова наша позиция. Это приведет лишь к новому витку противостояния и росту напряженности в регионе. В принципе, это чрезвычайно опасно", - сказал он в ответ на вопрос, какова реакция России на возможность американского удара по Ирану.
https://ria.ru/20250620/oon-2024068826.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, иран, в мире, россия, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
США, Иран, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Песков раскритиковал идею о вступлении США в ирано-израильский конфликт
Песков: вступление США в ирано-израильский конфликт вызовет рост напряженности