https://ria.ru/20250620/peskov-2024074328.html

Россия серьезно относится к переговорам с Украиной, заявил Песков

Россия серьезно относится к переговорам с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025

Россия серьезно относится к переговорам с Украиной, заявил Песков

На следующей неделе Россия ожидает, что будет достигнуто согласование даты третьего раунда переговоров с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T02:05:00+03:00

2025-06-20T02:05:00+03:00

2025-06-20T04:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

дмитрий песков

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:251:2964:1918_1920x0_80_0_0_7f13c0f10fbc0bf3aac7496632f4fc6c.jpg

ЛОНДОН, 20 июн - РИА Новости. На следующей неделе Россия ожидает, что будет достигнуто согласование даты третьего раунда переговоров с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News."На следующей неделе мы будем ждать согласования дат проведения очередного раунда экспертных переговоров", - заявил Песков телеканалу и отметил, что Россия "очень серьезно" относится к переговорам с Киевом.

https://ria.ru/20250619/evropa-2024062300.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, в мире, дмитрий песков, киев