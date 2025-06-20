https://ria.ru/20250620/peskov-2024074328.html
Россия серьезно относится к переговорам с Украиной, заявил Песков
Россия серьезно относится к переговорам с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025
Россия серьезно относится к переговорам с Украиной, заявил Песков
На следующей неделе Россия ожидает, что будет достигнуто согласование даты третьего раунда переговоров с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T02:05:00+03:00
2025-06-20T02:05:00+03:00
2025-06-20T04:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ЛОНДОН, 20 июн - РИА Новости. На следующей неделе Россия ожидает, что будет достигнуто согласование даты третьего раунда переговоров с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News."На следующей неделе мы будем ждать согласования дат проведения очередного раунда экспертных переговоров", - заявил Песков телеканалу и отметил, что Россия "очень серьезно" относится к переговорам с Киевом.
https://ria.ru/20250619/evropa-2024062300.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, дмитрий песков, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Дмитрий Песков, Киев
Россия серьезно относится к переговорам с Украиной, заявил Песков
Песков: Россия серьезно относится к переговорам с Украиной об урегулировании