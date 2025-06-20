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Песков рассказал о сроках нового раунда переговоров России и Украины - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:38 20.06.2025 (обновлено: 11:44 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/peregovory-2024154840.html
Песков рассказал о сроках нового раунда переговоров России и Украины
Песков рассказал о сроках нового раунда переговоров России и Украины - РИА Новости, 20.06.2025
Песков рассказал о сроках нового раунда переговоров России и Украины
Согласование дат нового раунда переговоров между РФ и Украиной ожидается на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:38:00+03:00
2025-06-20T11:44:00+03:00
россия
украина
пмэф-2025
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Согласование дат нового раунда переговоров между РФ и Украиной ожидается на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Ожидается, что на следующей неделе будут согласованы, и мы с вами предположительно узнаем даты следующего раунда. Вы знаете, что несмотря на непредсказуемость киевского режима, наше министерство иностранных дел высказало точку зрения, что диалог все равно необходим на экспертном уровне. Эта точка зрения была поддержана президентом (России Владимиром Путиным). Поэтому диалог продолжается, коллега (помощник президента РФ Владимир) Мединский находится в контакте с его визави с украинской стороны... Поэтому на следующей неделе ждем согласования дат третьего раунда", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/peskov-2024074328.html
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россия, украина, дмитрий песков
Россия, Украина, ПМЭФ-2025, Дмитрий Песков
Песков рассказал о сроках нового раунда переговоров России и Украины

Песков: сроки нового раунда переговоров с Украиной согласуют на следующей неделе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Согласование дат нового раунда переговоров между РФ и Украиной ожидается на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Ожидается, что на следующей неделе будут согласованы, и мы с вами предположительно узнаем даты следующего раунда. Вы знаете, что несмотря на непредсказуемость киевского режима, наше министерство иностранных дел высказало точку зрения, что диалог все равно необходим на экспертном уровне. Эта точка зрения была поддержана президентом (России Владимиром Путиным). Поэтому диалог продолжается, коллега (помощник президента РФ Владимир) Мединский находится в контакте с его визави с украинской стороны... Поэтому на следующей неделе ждем согласования дат третьего раунда", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Россия серьезно относится к переговорам с Украиной, заявил Песков
Вчера, 02:05
 
ПМЭФ-2025РоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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