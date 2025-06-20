https://ria.ru/20250620/peregovory-2024154840.html

Песков рассказал о сроках нового раунда переговоров России и Украины

Песков рассказал о сроках нового раунда переговоров России и Украины - РИА Новости, 20.06.2025

Песков рассказал о сроках нового раунда переговоров России и Украины

Согласование дат нового раунда переговоров между РФ и Украиной ожидается на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:38:00+03:00

2025-06-20T11:38:00+03:00

2025-06-20T11:44:00+03:00

россия

украина

пмэф-2025

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597674456_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_9fe819244bdefcd5793fa4717e831fff.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Согласование дат нового раунда переговоров между РФ и Украиной ожидается на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Ожидается, что на следующей неделе будут согласованы, и мы с вами предположительно узнаем даты следующего раунда. Вы знаете, что несмотря на непредсказуемость киевского режима, наше министерство иностранных дел высказало точку зрения, что диалог все равно необходим на экспертном уровне. Эта точка зрения была поддержана президентом (России Владимиром Путиным). Поэтому диалог продолжается, коллега (помощник президента РФ Владимир) Мединский находится в контакте с его визави с украинской стороны... Поэтому на следующей неделе ждем согласования дат третьего раунда", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/peskov-2024074328.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, дмитрий песков