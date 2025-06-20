https://ria.ru/20250620/peregovory-2024114997.html
Россия и Украина совместно определят дату третьего раунда переговоров
Россия и Украина совместно определят дату третьего раунда переговоров - РИА Новости, 20.06.2025
Россия и Украина совместно определят дату третьего раунда переговоров
Россия и Украина совместно определят дату третьего раунда переговоров делегаций, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:01:00+03:00
2025-06-20T10:01:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия и Украина совместно определят дату третьего раунда переговоров делегаций, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Дата будет определена совместно. Две стороны - российская и украинская будут определять", - сказал Песков на ПМЭФ, отвечая на вопрос РИА Новости, кто определит дату следующих переговоров делегаций.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/peskov-2024074328.html
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Россия, Украина, ПМЭФ-2025
Россия и Украина совместно определят дату третьего раунда переговоров
Песков: РФ и Украина совместно определят дату третьего раунда переговоров