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Нарышкин назвал парады в России на День Победы частью исторической культуры - РИА Новости, 20.06.2025
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11:40 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/parady-2024155811.html
Нарышкин назвал парады в России на День Победы частью исторической культуры
Нарышкин назвал парады в России на День Победы частью исторической культуры - РИА Новости, 20.06.2025
Нарышкин назвал парады в России на День Победы частью исторической культуры
Военные парады на День Победы стали частью российской исторической культуры, они символизируют связь времен и объединяют россиян чувством гордости за страну,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:40:00+03:00
2025-06-20T11:40:00+03:00
россия
москва
берлин (город)
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
общество
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Военные парады на День Победы стали частью российской исторической культуры, они символизируют связь времен и объединяют россиян чувством гордости за страну, сообщил в пятницу директор Службы внешней разведки (СВР) России, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин. "Со временем военные парады на День Победы стали частью нашей исторической культуры. Они символизируют связь времен, объединяют всех россиян чувством заслуженной гордости за нашу страну, ее прошлое, настоящее и будущее", - сказал Нарышкин на круглом столе, приуроченном к 80-летию Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. Он отметил, что успешно организованный парад Победы в Москве "во многом оттенил" другой, гораздо менее известный парад, организованный союзниками в Берлине 7 сентября 1945 года. Нарышкин подчеркнул, что на тот момент трения между бывшими партнерами по антигитлеровской коалиции усилились, но Советский Союз все равно настоял на проведении совместного торжества. Кроме того, спустя ещё девять дней в китайском Харбине состоялся заключительный парад, уже посвященный недавней победе над милитаристской Японией. Участие в нем приняли советские части Харбинского гарнизона, рассказал председатель РИО.
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россия, москва, берлин (город), сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), общество
Россия, Москва, Берлин (город), Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Общество
Нарышкин назвал парады в России на День Победы частью исторической культуры

Нарышкин: парады на День Победы объединяют россиян чувством гордости за страну

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВоенный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Военные парады на День Победы стали частью российской исторической культуры, они символизируют связь времен и объединяют россиян чувством гордости за страну, сообщил в пятницу директор Службы внешней разведки (СВР) России, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.
"Со временем военные парады на День Победы стали частью нашей исторической культуры. Они символизируют связь времен, объединяют всех россиян чувством заслуженной гордости за нашу страну, ее прошлое, настоящее и будущее", - сказал Нарышкин на круглом столе, приуроченном к 80-летию Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.
Он отметил, что успешно организованный парад Победы в Москве "во многом оттенил" другой, гораздо менее известный парад, организованный союзниками в Берлине 7 сентября 1945 года. Нарышкин подчеркнул, что на тот момент трения между бывшими партнерами по антигитлеровской коалиции усилились, но Советский Союз все равно настоял на проведении совместного торжества.
Кроме того, спустя ещё девять дней в китайском Харбине состоялся заключительный парад, уже посвященный недавней победе над милитаристской Японией. Участие в нем приняли советские части Харбинского гарнизона, рассказал председатель РИО.
Парад Победы на Красной площади
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В этом году в параде Победы в Москве приняли участие иностранные военные расчеты. По Красной площади прошли солдаты из 13 стран — Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

В этом году в параде Победы в Москве приняли участие иностранные военные расчеты. По Красной площади прошли солдаты из 13 стран — Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На трибунах присутствовали более 20 иностранных лидеров.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы

На трибунах присутствовали более 20 иностранных лидеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Министр обороны Андрей Белоусов принимал парад впервые.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Министр обороны Андрей Белоусов принимал парад впервые.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Владимир Путин поздравил россиян с юбилеем Победы. Он отметил, что страна помнит уроки Великой Отечественной войны и никогда не согласится с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей.

Президент России Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы

Владимир Путин поздравил россиян с юбилеем Победы. Он отметил, что страна помнит уроки Великой Отечественной войны и никогда не согласится с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Как напомнил президент, СССР принял на себя самые свирепые и беспощадные удары врага во Второй мировой.

Он подчеркнул, что Россия была и будет преградой для нацизма и последователей таких идей.

Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Как напомнил президент, СССР принял на себя самые свирепые и беспощадные удары врага во Второй мировой.

Он подчеркнул, что Россия была и будет преградой для нацизма и последователей таких идей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Как и в победном 1945-м, первое — знамя Карельского фронта, последнее — 3-го Украинского. Затем вышла знаменная группа Московского высшего общевойскового командного училища.

Парадные расчеты на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Как и в победном 1945-м, первое — знамя Карельского фронта, последнее — 3-го Украинского. Затем вышла знаменная группа Московского высшего общевойскового командного училища.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

По Красной площади промаршировали бойцы специальной военной операции под командованием Героев России Евгения Хабарова и Виталия Антонова.

В парадном расчете 20 Героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества.

Парадный расчет военнослужащих - участников СВО на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

По Красной площади промаршировали бойцы специальной военной операции под командованием Героев России Евгения Хабарова и Виталия Антонова.

В парадном расчете 20 Героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: парадный расчет военнослужащих-женщин на Красной площади.

Парадный расчет военнослужащих-женщин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

На фото: парадный расчет военнослужащих-женщин на Красной площади.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Из техники по традиции первыми на брусчатку выехали легендарные танки Т-34.

Танки Т-34-85 на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Из техники по традиции первыми на брусчатку выехали легендарные танки Т-34.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

После стальных "ветеранов" зрителям показали бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, реактивные системы залпового огня "Торнадо", тяжелые огнеметные системы ТОС-2А "Тосочка", зенитно-ракетные системы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и подвижные грунтовые комплексы "Ярс". Т

На фото: БМП-3

Боевые машины пехоты БМП-3 на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

После стальных "ветеранов" зрителям показали бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, реактивные системы залпового огня "Торнадо", тяжелые огнеметные системы ТОС-2А "Тосочка", зенитно-ракетные системы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и подвижные грунтовые комплексы "Ярс". Т

На фото: БМП-3

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: автономная пусковая установка ПГРК "Ярс".

Автономная пусковая установка ПГРК Ярс на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

На фото: автономная пусковая установка ПГРК "Ярс".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В воздушной части парада принял участие строй "Кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

Строй Кубинский бриллиант из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи на военном параде на Красной площади в Москве, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

В воздушной части парада принял участие строй "Кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Следом за ними полетели штурмовики Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага.

Штурмовики Су-25 на военном параде на Красной площади в Москве, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Следом за ними полетели штурмовики Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: парадные расчеты военнослужащих над Красной площадью.

Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

На фото: парадные расчеты военнослужащих над Красной площадью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 14

В этом году в параде Победы в Москве приняли участие иностранные военные расчеты. По Красной площади прошли солдаты из 13 стран — Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 14

На трибунах присутствовали более 20 иностранных лидеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 14

Министр обороны Андрей Белоусов принимал парад впервые.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 14

Владимир Путин поздравил россиян с юбилеем Победы. Он отметил, что страна помнит уроки Великой Отечественной войны и никогда не согласится с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 14

Как напомнил президент, СССР принял на себя самые свирепые и беспощадные удары врага во Второй мировой.

Он подчеркнул, что Россия была и будет преградой для нацизма и последователей таких идей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 14

Как и в победном 1945-м, первое — знамя Карельского фронта, последнее — 3-го Украинского. Затем вышла знаменная группа Московского высшего общевойскового командного училища.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 14

По Красной площади промаршировали бойцы специальной военной операции под командованием Героев России Евгения Хабарова и Виталия Антонова.

В парадном расчете 20 Героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 14

На фото: парадный расчет военнослужащих-женщин на Красной площади.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 14

Из техники по традиции первыми на брусчатку выехали легендарные танки Т-34.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 14

После стальных "ветеранов" зрителям показали бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, реактивные системы залпового огня "Торнадо", тяжелые огнеметные системы ТОС-2А "Тосочка", зенитно-ракетные системы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и подвижные грунтовые комплексы "Ярс". Т

На фото: БМП-3

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 14

На фото: автономная пусковая установка ПГРК "Ярс".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 14

В воздушной части парада принял участие строй "Кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 14

Следом за ними полетели штурмовики Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 14

На фото: парадные расчеты военнослужащих над Красной площадью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
РоссияМоскваБерлин (город)Сергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Общество
 
 
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