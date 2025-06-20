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Глобальные вызовы требуют глобального ответа, заявил Путин

Глобальные вызовы требуют глобального ответа, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Глобальные вызовы требуют глобального ответа, заявил Путин

Глобальные вызовы требуют глобального ответа, в одиночку их не решить, помогут только совместные действия в рамках таких организаций как БРИКС, заявил президент РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:45:00+03:00

2025-06-20T16:45:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Глобальные вызовы требуют глобального ответа, в одиночку их не решить, помогут только совместные действия в рамках таких организаций как БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин."Глобальные вызовы, которые стоят перед современным миром, требуют безусловного и глобального ответа. Решить проблему в одиночку, тем более, за чужой счет уже просто невозможно, это иллюзия. Только совместные действия в рамках, например, такой организации как БРИКС, некоторых других форматов могут обеспечить движение именно всей цивилизации вперед", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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