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Глобальные вызовы требуют глобального ответа, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
16:45 20.06.2025 (обновлено: 16:56 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/otvet-2024295513.html
Глобальные вызовы требуют глобального ответа, заявил Путин
Глобальные вызовы требуют глобального ответа, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
Глобальные вызовы требуют глобального ответа, заявил Путин
Глобальные вызовы требуют глобального ответа, в одиночку их не решить, помогут только совместные действия в рамках таких организаций как БРИКС, заявил президент РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:45:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Глобальные вызовы требуют глобального ответа, в одиночку их не решить, помогут только совместные действия в рамках таких организаций как БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин."Глобальные вызовы, которые стоят перед современным миром, требуют безусловного и глобального ответа. Решить проблему в одиночку, тем более, за чужой счет уже просто невозможно, это иллюзия. Только совместные действия в рамках, например, такой организации как БРИКС, некоторых других форматов могут обеспечить движение именно всей цивилизации вперед", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, брикс, в мире
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, БРИКС, В мире
Глобальные вызовы требуют глобального ответа, заявил Путин

Путин: глобальные вызовы требуют глобального ответа, в одиночку их не решить

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Глобальные вызовы требуют глобального ответа, в одиночку их не решить, помогут только совместные действия в рамках таких организаций как БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Глобальные вызовы, которые стоят перед современным миром, требуют безусловного и глобального ответа. Решить проблему в одиночку, тем более, за чужой счет уже просто невозможно, это иллюзия. Только совместные действия в рамках, например, такой организации как БРИКС, некоторых других форматов могут обеспечить движение именно всей цивилизации вперед", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. Слева — президент Индонезии Прабово Субианто, справа — советник по национальной безопасности, командующий Королевской гвардией Бахрейна Насер бен Хамад Аль Халифа - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025РоссияВладимир ПутинБРИКСВ мире
 
 
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