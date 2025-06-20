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Россия неоднократно предлагала Украине остановиться, заявил Путин
Россия неоднократно предлагала Украине остановиться, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
Россия неоднократно предлагала Украине остановиться, заявил Путин
Россия предлагала на каждом этапе конфликта с Украиной остановиться, предлагала договариваться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:44:00+03:00
2025-06-20T18:44:00+03:00
2025-06-20T18:57:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия предлагала на каждом этапе конфликта с Украиной остановиться, предлагала договариваться, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы предлагали на каждом этапе, значит, тем, с кем мы в контакте были на Украине, остановиться. И говорили: давайте сейчас лучше договариваться, потому что вот эта логика развития чисто военных действий может приводить к тому, что ваша ситуация будет усугубляться", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, россия, украина, в мире
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Россия, Украина, В мире
Россия неоднократно предлагала Украине остановиться, заявил Путин
Путин: Россия на каждом этапе конфликта предлагала Украине остановиться