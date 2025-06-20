https://ria.ru/20250620/ostanovka-2024363044.html

Россия неоднократно предлагала Украине остановиться, заявил Путин

Россия неоднократно предлагала Украине остановиться, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Россия неоднократно предлагала Украине остановиться, заявил Путин

Россия предлагала на каждом этапе конфликта с Украиной остановиться, предлагала договариваться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:44:00+03:00

2025-06-20T18:44:00+03:00

2025-06-20T18:57:00+03:00

пмэф-2025

владимир путин

россия

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024277858_0:82:2785:1649_1920x0_80_0_0_a632f43d114cc502d3d7a7474b9eb7dc.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия предлагала на каждом этапе конфликта с Украиной остановиться, предлагала договариваться, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы предлагали на каждом этапе, значит, тем, с кем мы в контакте были на Украине, остановиться. И говорили: давайте сейчас лучше договариваться, потому что вот эта логика развития чисто военных действий может приводить к тому, что ваша ситуация будет усугубляться", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250620/putin-2024367983.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, украина, в мире