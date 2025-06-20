https://ria.ru/20250620/orenburg-2024175908.html

Солнцев: "Акрон Холдинг" создаст зарядки для электромашин в Оренбуржье

Солнцев: "Акрон Холдинг" создаст зарядки для электромашин в Оренбуржье - РИА Новости, 20.06.2025

Солнцев: "Акрон Холдинг" создаст зарядки для электромашин в Оренбуржье

На полях Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча врио губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева с руководством АО РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:16:00+03:00

2025-06-20T12:16:00+03:00

2025-06-20T12:16:00+03:00

оренбургская область

экономика

технологии

оренбургская область

евгений солнцев

акрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024172878_0:102:1280:822_1920x0_80_0_0_59211777502360f348b0a8a90a1b06bb.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. На полях Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча врио губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева с руководством АО "Акрон Холдинг", в ходе которой была затронута тема запуска производства зарядных станций для электромобилей на базе предприятия, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. "Мы создаем в Оренбуржье промышленную среду, где не просто работают предприятия — они сотрудничают, кооперируются и двигают технологический прогресс вперед. Уже 13 зарядных станций для электромобилей работают в регионе, но это только начало. Реализация проекта "Акрона" — это 100 новых рабочих мест и 300 миллионов рублей в бюджеты всех уровней. Мы заинтересованы в партнерстве, которое дает результат — экономический и социальный, — приводит пресс-служба слова Солнцева. Также ключевыми темами переговоров стали возможности кооперации с промышленными предприятиями региона, расширение сети зарядной инфраструктуры в Оренбургской области, привлечение федеральных и региональных поддержки по программам "Развитие энергетики" и "Повышение энергоэффективности", социальное партнерство между ГК "Акрон Холдинг" и правительством Оренбургской области. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/solntsev-2024044078.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, оренбургская область, евгений солнцев, акрон