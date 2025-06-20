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Солнцев: "Акрон Холдинг" создаст зарядки для электромашин в Оренбуржье - РИА Новости, 20.06.2025
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
12:16 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/orenburg-2024175908.html
Солнцев: "Акрон Холдинг" создаст зарядки для электромашин в Оренбуржье
Солнцев: "Акрон Холдинг" создаст зарядки для электромашин в Оренбуржье - РИА Новости, 20.06.2025
Солнцев: "Акрон Холдинг" создаст зарядки для электромашин в Оренбуржье
На полях Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча врио губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева с руководством АО РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:16:00+03:00
2025-06-20T12:16:00+03:00
оренбургская область
экономика
технологии
оренбургская область
евгений солнцев
акрон
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. На полях Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча врио губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева с руководством АО "Акрон Холдинг", в ходе которой была затронута тема запуска производства зарядных станций для электромобилей на базе предприятия, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. "Мы создаем в Оренбуржье промышленную среду, где не просто работают предприятия — они сотрудничают, кооперируются и двигают технологический прогресс вперед. Уже 13 зарядных станций для электромобилей работают в регионе, но это только начало. Реализация проекта "Акрона" — это 100 новых рабочих мест и 300 миллионов рублей в бюджеты всех уровней. Мы заинтересованы в партнерстве, которое дает результат — экономический и социальный, — приводит пресс-служба слова Солнцева. Также ключевыми темами переговоров стали возможности кооперации с промышленными предприятиями региона, расширение сети зарядной инфраструктуры в Оренбургской области, привлечение федеральных и региональных поддержки по программам "Развитие энергетики" и "Повышение энергоэффективности", социальное партнерство между ГК "Акрон Холдинг" и правительством Оренбургской области. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, технологии, оренбургская область, евгений солнцев, акрон
Оренбургская область, Экономика, Технологии, Оренбургская область, Евгений Солнцев, Акрон
Солнцев: "Акрон Холдинг" создаст зарядки для электромашин в Оренбуржье

Солнцев: "Акрон Холдинг" произведет зарядки для электромобилей в Оренбуржье

© Фото : Официальный портал ПравительстваОренбургской областиРабочая встреча врио губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева с руководством АО "Акрон Холдинг"
Рабочая встреча врио губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева с руководством АО Акрон Холдинг - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Официальный портал ПравительстваОренбургской области
Рабочая встреча врио губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева с руководством АО "Акрон Холдинг"
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. На полях Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча врио губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева с руководством АО "Акрон Холдинг", в ходе которой была затронута тема запуска производства зарядных станций для электромобилей на базе предприятия, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.
"Мы создаем в Оренбуржье промышленную среду, где не просто работают предприятия — они сотрудничают, кооперируются и двигают технологический прогресс вперед. Уже 13 зарядных станций для электромобилей работают в регионе, но это только начало. Реализация проекта "Акрона" — это 100 новых рабочих мест и 300 миллионов рублей в бюджеты всех уровней. Мы заинтересованы в партнерстве, которое дает результат — экономический и социальный, — приводит пресс-служба слова Солнцева.
Также ключевыми темами переговоров стали возможности кооперации с промышленными предприятиями региона, расширение сети зарядной инфраструктуры в Оренбургской области, привлечение федеральных и региональных поддержки по программам "Развитие энергетики" и "Повышение энергоэффективности", социальное партнерство между ГК "Акрон Холдинг" и правительством Оренбургской области.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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Оренбургская областьЭкономикаТехнологииОренбургская областьЕвгений СолнцевАкрон
 
 
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