Рейтинг@Mail.ru
ООН заявила о беспрецедентном уровне насилия против детей в конфликтах - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:16 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/oon-2024074829.html
ООН заявила о беспрецедентном уровне насилия против детей в конфликтах
ООН заявила о беспрецедентном уровне насилия против детей в конфликтах - РИА Новости, 20.06.2025
ООН заявила о беспрецедентном уровне насилия против детей в конфликтах
ООН зафиксировала "беспрецедентный" уровень насилия против детей в вооруженных конфликтах по итогам 2024 года, число серьезных нарушений в сравнении с 2023... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T02:16:00+03:00
2025-06-20T02:16:00+03:00
в мире
израиль
сомали
нигерия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30934/71/309347119_0:969:1601:1869_1920x0_80_0_0_83e2545f29a12e24d550aaa71fa59a7d.jpg
ООН, 20 июн – РИА Новости. ООН зафиксировала "беспрецедентный" уровень насилия против детей в вооруженных конфликтах по итогам 2024 года, число серьезных нарушений в сравнении с 2023 годом возросло на 25%, следует из доклада всемирной организации "Дети и вооруженные конфликты". "В 2024 году насилие в отношении детей в условиях вооруженных конфликтов достигло беспрецедентного уровня, а число серьезных нарушений по сравнению с 2023 годом возросло на 25%", – говорится в докладе. В документе отмечается, что ООН смогла подтвердить 41 370 серьезных нарушений, из которых 36 221 были совершены в 2024 году, а 5 149 были совершены ранее, но были подтверждены в 2024 году. При этом в 2023 году ООН подтвердила почти 32 990 тысяч серьезных нарушений (из них 2 285 были совершены ранее, но были подтверждены в 2023 году). Самый высокий уровень нарушений в 2024 году был зафиксирован в Израиле и на оккупированных Палестинских территориях, в частности, в Газе, ДРК, Сомали, Нигерии и Гаити.
https://ria.ru/20250613/iran-2022637173.html
https://ria.ru/20250204/avtobus-1997355288.html
израиль
сомали
нигерия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30934/71/309347119_0:800:1601:2000_1920x0_80_0_0_109b0d6b59083483095aea7a1e084f88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сомали, нигерия, оон
В мире, Израиль, Сомали, Нигерия, ООН
ООН заявила о беспрецедентном уровне насилия против детей в конфликтах

ООН заявила о беспрецедентном насилии против детей в конфликтах в 2024 году

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание ООН
Здание ООН - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Здание ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 20 июн – РИА Новости. ООН зафиксировала "беспрецедентный" уровень насилия против детей в вооруженных конфликтах по итогам 2024 года, число серьезных нарушений в сравнении с 2023 годом возросло на 25%, следует из доклада всемирной организации "Дети и вооруженные конфликты".
"В 2024 году насилие в отношении детей в условиях вооруженных конфликтов достигло беспрецедентного уровня, а число серьезных нарушений по сравнению с 2023 годом возросло на 25%", – говорится в докладе.
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
МИД Ирана сообщил ООН о гибели женщин и детей в результате ударов Израиля
13 июня, 12:34
В документе отмечается, что ООН смогла подтвердить 41 370 серьезных нарушений, из которых 36 221 были совершены в 2024 году, а 5 149 были совершены ранее, но были подтверждены в 2024 году.
При этом в 2023 году ООН подтвердила почти 32 990 тысяч серьезных нарушений (из них 2 285 были совершены ранее, но были подтверждены в 2023 году).
Самый высокий уровень нарушений в 2024 году был зафиксирован в Израиле и на оккупированных Палестинских территориях, в частности, в Газе, ДРК, Сомали, Нигерии и Гаити.
Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
В ООН прокомментировали атаку ВСУ на автобус с детьми в Запорожской области
4 февраля, 17:14
 
В миреИзраильСомалиНигерияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала