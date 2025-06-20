https://ria.ru/20250620/oon-2024074829.html

ООН заявила о беспрецедентном уровне насилия против детей в конфликтах

ООН заявила о беспрецедентном уровне насилия против детей в конфликтах - РИА Новости, 20.06.2025

ООН заявила о беспрецедентном уровне насилия против детей в конфликтах

ООН зафиксировала "беспрецедентный" уровень насилия против детей в вооруженных конфликтах по итогам 2024 года, число серьезных нарушений в сравнении с 2023... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T02:16:00+03:00

2025-06-20T02:16:00+03:00

2025-06-20T02:16:00+03:00

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ООН, 20 июн – РИА Новости. ООН зафиксировала "беспрецедентный" уровень насилия против детей в вооруженных конфликтах по итогам 2024 года, число серьезных нарушений в сравнении с 2023 годом возросло на 25%, следует из доклада всемирной организации "Дети и вооруженные конфликты". "В 2024 году насилие в отношении детей в условиях вооруженных конфликтов достигло беспрецедентного уровня, а число серьезных нарушений по сравнению с 2023 годом возросло на 25%", – говорится в докладе. В документе отмечается, что ООН смогла подтвердить 41 370 серьезных нарушений, из которых 36 221 были совершены в 2024 году, а 5 149 были совершены ранее, но были подтверждены в 2024 году. При этом в 2023 году ООН подтвердила почти 32 990 тысяч серьезных нарушений (из них 2 285 были совершены ранее, но были подтверждены в 2023 году). Самый высокий уровень нарушений в 2024 году был зафиксирован в Израиле и на оккупированных Палестинских территориях, в частности, в Газе, ДРК, Сомали, Нигерии и Гаити.

https://ria.ru/20250613/iran-2022637173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сомали, нигерия, оон