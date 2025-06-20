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Россия и Киргизия планируют создать единое образовательное пространство - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:24 20.06.2025 (обновлено: 17:05 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/obrazovanie-2024148492.html
Россия и Киргизия планируют создать единое образовательное пространство
Россия и Киргизия планируют создать единое образовательное пространство - РИА Новости, 20.06.2025
Россия и Киргизия планируют создать единое образовательное пространство
Бишкек предложил продолжить работу над единым образовательным пространством с Россией, заявил первый зампредседателя правительства Киргизии Данияр Амангельдиев... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:24:00+03:00
2025-06-20T17:05:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Бишкек предложил продолжить работу над единым образовательным пространством с Россией, заявил первый зампредседателя правительства Киргизии Данияр Амангельдиев на полях ПМЭФ."Президент Кыргызской Республики Садыр Нургожоевич Жапаров предложил президенту России Владимиру Владимировичу Путину создать совместную межгосударственную рабочую группу, чтобы разработать единое образовательное пространство, создать соответствующую платформу для совместной работы. Уважаемый Владимир Владимирович поддержал инициативу нашего президента. Я знаю, что АНО "Евразия" уже занимается этим вопросом, давайте определим наши совместные дальнейшие шаги", — сказал он.В обсуждении этого вопроса также приняли участие:АНО "Евразия" соберет межгосударственную рабочую группу для разработки принципов образовательного пространства, уточнила парламентарий."Спасибо президенту Кыргызстана за столь своевременную инициативу. АНО "Евразия" после форума соберет нашу совместную межгосударственную рабочую группу, где мы обсудим основные принципы внедрения единого образовательного пространства России и Кыргызстана и предложим контуры этой платформы для привлечения стран ЕАЭС и других стран", — сказала Аршинова. Минпросвещения сотрудничает с "Евразией" и уже подготовило наработки по этому вопросу, подчеркнул глава ведомства Сергей Кравцов."Мы в тесном контакте с нашими коллегами из Министерства просвещения Кыргызской Республики. Я уверен, что в формате рабочей группы, где нас соберет АНО "Евразия", эта работа станет более системной и направленной на конечный результат", — отметил министр.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250425/minobrnauki--2013513222.html
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россия, киргизия, сергей кравцов, госдума рф, евразийский экономический союз
ПМЭФ-2025, Россия, Киргизия, Сергей Кравцов, Госдума РФ, Евразийский экономический союз
Россия и Киргизия планируют создать единое образовательное пространство

АНО "Евразия" разработает принципы образовательного пространства РФ и Киргизии

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Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Бишкек предложил продолжить работу над единым образовательным пространством с Россией, заявил первый зампредседателя правительства Киргизии Данияр Амангельдиев на полях ПМЭФ.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Нургожоевич Жапаров предложил президенту России Владимиру Владимировичу Путину создать совместную межгосударственную рабочую группу, чтобы разработать единое образовательное пространство, создать соответствующую платформу для совместной работы. Уважаемый Владимир Владимирович поддержал инициативу нашего президента. Я знаю, что АНО "Евразия" уже занимается этим вопросом, давайте определим наши совместные дальнейшие шаги", — сказал он.
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В обсуждении этого вопроса также приняли участие:
  • министры просвещения двух стран Сергей Кравцов и Догдуркул Кендирбаева;
  • депутат Госдумы и председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
АНО "Евразия" соберет межгосударственную рабочую группу для разработки принципов образовательного пространства, уточнила парламентарий.
"Спасибо президенту Кыргызстана за столь своевременную инициативу. АНО "Евразия" после форума соберет нашу совместную межгосударственную рабочую группу, где мы обсудим основные принципы внедрения единого образовательного пространства России и Кыргызстана и предложим контуры этой платформы для привлечения стран ЕАЭС и других стран", — сказала Аршинова.
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Минпросвещения сотрудничает с "Евразией" и уже подготовило наработки по этому вопросу, подчеркнул глава ведомства Сергей Кравцов.
«
"Мы в тесном контакте с нашими коллегами из Министерства просвещения Кыргызской Республики. Я уверен, что в формате рабочей группы, где нас соберет АНО "Евразия", эта работа станет более системной и направленной на конечный результат", — отметил министр.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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ПМЭФ-2025РоссияКиргизияСергей КравцовГосдума РФЕвразийский экономический союз
 
 
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