https://ria.ru/20250620/obrascheniya-2024229634.html

Посольство в Израиле получило более двух тысяч обращений от россиян

Посольство в Израиле получило более двух тысяч обращений от россиян - РИА Новости, 20.06.2025

Посольство в Израиле получило более двух тысяч обращений от россиян

Посольство РФ в Израиле получило более 2 тысяч обращений от граждан РФ за различными рекомендациями в связи с эскалацией конфликта между Израилем и Ираном, а... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:37:00+03:00

2025-06-20T14:37:00+03:00

2025-06-20T19:16:00+03:00

израиль

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

в мире

россия

иран

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596531352_0:359:3002:2048_1920x0_80_0_0_a5930625ccf75263ef24943030b0d77c.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Израиле получило более 2 тысяч обращений от граждан РФ за различными рекомендациями в связи с эскалацией конфликта между Израилем и Ираном, а также по вопросам выезда из страны, сообщила заведующая консульским отделом посольства России в Тель-Авиве Екатерина Таразевич."У нас на сегодняшний момент более 2000 обращений... у нас есть два телефона горячей линии, и мы отвечаем на обращения по электронной почте. Подавляющее большинство обращается с вопросом как выехать и за рекомендациями", - рассказала Таразевич российским журналистам.По ее словам, в первые дни гражданам предлагалось пользоваться пограничным переходом между Израилем и Египтом, так как он работает круглосуточно.Таразевич отметила, что в последние дни дается рекомендация покидать Израиль через пограничные переходы с Иорданией, так как аэропорт Аммана функционирует в нормальном режиме.

https://ria.ru/20250618/evakuatsiya-2023691382.html

израиль

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, россия, иран, здоровье - общество