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Посольство в Израиле получило более двух тысяч обращений от россиян
Посольство в Израиле получило более двух тысяч обращений от россиян - РИА Новости, 20.06.2025
Посольство в Израиле получило более двух тысяч обращений от россиян
Посольство РФ в Израиле получило более 2 тысяч обращений от граждан РФ за различными рекомендациями в связи с эскалацией конфликта между Израилем и Ираном, а... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:37:00+03:00
2025-06-20T14:37:00+03:00
2025-06-20T19:16:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Израиле получило более 2 тысяч обращений от граждан РФ за различными рекомендациями в связи с эскалацией конфликта между Израилем и Ираном, а также по вопросам выезда из страны, сообщила заведующая консульским отделом посольства России в Тель-Авиве Екатерина Таразевич."У нас на сегодняшний момент более 2000 обращений... у нас есть два телефона горячей линии, и мы отвечаем на обращения по электронной почте. Подавляющее большинство обращается с вопросом как выехать и за рекомендациями", - рассказала Таразевич российским журналистам.По ее словам, в первые дни гражданам предлагалось пользоваться пограничным переходом между Израилем и Египтом, так как он работает круглосуточно.Таразевич отметила, что в последние дни дается рекомендация покидать Израиль через пограничные переходы с Иорданией, так как аэропорт Аммана функционирует в нормальном режиме.
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израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, россия, иран, здоровье - общество
Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире, Россия, Иран, Здоровье - Общество
Посольство в Израиле получило более двух тысяч обращений от россиян
Посольство в Израиле получило более 2 тыс обращений от россиян
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Израиле получило более 2 тысяч обращений от граждан РФ за различными рекомендациями в связи с эскалацией конфликта между Израилем и Ираном, а также по вопросам выезда из страны, сообщила заведующая консульским отделом посольства России в Тель-Авиве Екатерина Таразевич.
"У нас на сегодняшний момент более 2000 обращений... у нас есть два телефона горячей линии, и мы отвечаем на обращения по электронной почте. Подавляющее большинство обращается с вопросом как выехать и за рекомендациями", - рассказала Таразевич российским журналистам.
По ее словам, в первые дни гражданам предлагалось пользоваться пограничным переходом между Израилем и Египтом, так как он работает круглосуточно.
Таразевич отметила, что в последние дни дается рекомендация покидать Израиль через пограничные переходы с Иорданией, так как аэропорт Аммана функционирует в нормальном режиме.