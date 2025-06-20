https://ria.ru/20250620/oae-2024147182.html

В ОАЭ рассказали о внедрении ИИ в правительство страны

В ОАЭ рассказали о внедрении ИИ в правительство страны - РИА Новости, 20.06.2025

В ОАЭ рассказали о внедрении ИИ в правительство страны

Искусственный интеллект (ИИ) будет наделен консультативными функциями в правительстве ОАЭ, заявил вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:21:00+03:00

2025-06-20T11:21:00+03:00

2025-06-20T11:21:00+03:00

в мире

оаэ

дубай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991513316_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_adb0938f49eacc457f5379455b4e5218.jpg

ДУБАЙ, 20 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) будет наделен консультативными функциями в правительстве ОАЭ, заявил вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. "Национальная система искусственного интеллекта будет принята в качестве консультативного члена Кабинета министров, Министерского совета по развитию и советы директоров всех федеральных структур и государственных компаний начиная с января 2026 года. Она будет поддерживать процесс принятия решений, проводить их немедленный анализ, предоставлять технические консультации и повышать эффективность государственной политики, проводимой этими советами во всех секторах", - написал шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в соцсети X. Ранее правительство ОАЭ ввело изучение искусственного интеллекта в обязательную программу государственных школ и дошкольных учреждений.

https://ria.ru/20250613/rossija-2022562976.html

оаэ

дубай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оаэ, дубай