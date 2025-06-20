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В ОАЭ рассказали о внедрении ИИ в правительство страны - РИА Новости, 20.06.2025
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11:21 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/oae-2024147182.html
В ОАЭ рассказали о внедрении ИИ в правительство страны
В ОАЭ рассказали о внедрении ИИ в правительство страны - РИА Новости, 20.06.2025
В ОАЭ рассказали о внедрении ИИ в правительство страны
Искусственный интеллект (ИИ) будет наделен консультативными функциями в правительстве ОАЭ, заявил вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх... РИА Новости, 20.06.2025
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2025-06-20T11:21:00+03:00
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ДУБАЙ, 20 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) будет наделен консультативными функциями в правительстве ОАЭ, заявил вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. "Национальная система искусственного интеллекта будет принята в качестве консультативного члена Кабинета министров, Министерского совета по развитию и советы директоров всех федеральных структур и государственных компаний начиная с января 2026 года. Она будет поддерживать процесс принятия решений, проводить их немедленный анализ, предоставлять технические консультации и повышать эффективность государственной политики, проводимой этими советами во всех секторах", - написал шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в соцсети X. Ранее правительство ОАЭ ввело изучение искусственного интеллекта в обязательную программу государственных школ и дошкольных учреждений.
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в мире, оаэ, дубай
В мире, ОАЭ, Дубай
В ОАЭ рассказали о внедрении ИИ в правительство страны

Вице-президент ОАЭ Аль Мактум: ИИ будет консультативным членом правительства

© Екатерина ЧесноковаДубай
Дубай - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Екатерина Чеснокова
Дубай. Архивное фото
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ДУБАЙ, 20 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) будет наделен консультативными функциями в правительстве ОАЭ, заявил вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.
"Национальная система искусственного интеллекта будет принята в качестве консультативного члена Кабинета министров, Министерского совета по развитию и советы директоров всех федеральных структур и государственных компаний начиная с января 2026 года. Она будет поддерживать процесс принятия решений, проводить их немедленный анализ, предоставлять технические консультации и повышать эффективность государственной политики, проводимой этими советами во всех секторах", - написал шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в соцсети X.
Ранее правительство ОАЭ ввело изучение искусственного интеллекта в обязательную программу государственных школ и дошкольных учреждений.
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