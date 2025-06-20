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В ОАЭ рассказали о внедрении ИИ в правительство страны
В ОАЭ рассказали о внедрении ИИ в правительство страны - РИА Новости, 20.06.2025
В ОАЭ рассказали о внедрении ИИ в правительство страны
Искусственный интеллект (ИИ) будет наделен консультативными функциями в правительстве ОАЭ, заявил вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:21:00+03:00
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ДУБАЙ, 20 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) будет наделен консультативными функциями в правительстве ОАЭ, заявил вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. "Национальная система искусственного интеллекта будет принята в качестве консультативного члена Кабинета министров, Министерского совета по развитию и советы директоров всех федеральных структур и государственных компаний начиная с января 2026 года. Она будет поддерживать процесс принятия решений, проводить их немедленный анализ, предоставлять технические консультации и повышать эффективность государственной политики, проводимой этими советами во всех секторах", - написал шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в соцсети X. Ранее правительство ОАЭ ввело изучение искусственного интеллекта в обязательную программу государственных школ и дошкольных учреждений.
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в мире, оаэ, дубай
В ОАЭ рассказали о внедрении ИИ в правительство страны
Вице-президент ОАЭ Аль Мактум: ИИ будет консультативным членом правительства
ДУБАЙ, 20 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) будет наделен консультативными функциями в правительстве ОАЭ, заявил вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.
"Национальная система искусственного интеллекта будет принята в качестве консультативного члена Кабинета министров, Министерского совета по развитию и советы директоров всех федеральных структур и государственных компаний начиная с января 2026 года. Она будет поддерживать процесс принятия решений, проводить их немедленный анализ, предоставлять технические консультации и повышать эффективность государственной политики, проводимой этими советами во всех секторах", - написал шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в соцсети X.
Ранее правительство ОАЭ
ввело изучение искусственного интеллекта в обязательную программу государственных школ и дошкольных учреждений.