https://ria.ru/20250620/novak-2024178440.html

Новак оценил курс рубля

Новак оценил курс рубля - РИА Новости, 20.06.2025

Новак оценил курс рубля

Курс рубля сегодня достаточно крепкий, но правительство не может прямым образом влиять на него, заявил журналистам на ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:21:00+03:00

2025-06-20T12:21:00+03:00

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С-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Курс рубля сегодня достаточно крепкий, но правительство не может прямым образом влиять на него, заявил журналистам на ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак. Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что равновесным является валютный курс выше 100 рублей за доллар, нынешний же - негативно влияет на экспортеров. Официальный курс доллара на пятницу составляет 78,48 рубля. "Цифру конкретную (оптимального курса - ред.) я бы не называл, но в целом я тоже считаю, что курс крепкий достаточно", - сказал Новак в ответ на вопрос, каким он видит равновесный курс. "На это влияют определенные факторы, в том числе жесткая ДКП, высокие ставки по депозитам и низкий спрос, особенно на импорт. Конкретно влиять на курс мы (правительство - ред.) прямым способом не можем", - добавил вице-премьер. Новак согласился с Грефом, что экспортеры сегодня из-за крепкого рубля находятся в трудном положении. Но он также обратил внимание, что крепкий курс влияет и на экономику, в первую очередь на снижение инфляции. "Поэтому мы в первую очередь надеемся на то, что у нас будет смягчаться ДКП в результате того, что уже инфляция показывает низкий показатель, и это в свою очередь будет влиять в том числе и на курс", - заключил он. Ранее Новак говорил, что по мере снижения инфляции и смягчения денежно-кредитной политики курс рубля будет выравниваться относительно прогноза Минэкономразвития. По прогнозу Минэкономразвития России, среднегодовой курс доллара в 2025 году составит 94,3 рубля за доллар. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/gref--2024098590.html

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экономика, цены на нефть, россия, александр новак, герман греф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), сбербанк россии