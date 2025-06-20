https://ria.ru/20250620/nikishina-2024308034.html

В регионах России внедрят новый экспортный стандарт

В регионах России внедрят новый экспортный стандарт - РИА Новости, 20.06.2025

В регионах России внедрят новый экспортный стандарт

В субъектах России внедрят обновленный Региональный экспортный стандарт – комплекс инструментов, которые позволяют создать в регионах благоприятные условия для... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:09:00+03:00

2025-06-20T17:09:00+03:00

2025-06-20T17:09:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

экономика

россия

вероника никишина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. В субъектах России внедрят обновленный Региональный экспортный стандарт – комплекс инструментов, которые позволяют создать в регионах благоприятные условия для развития несырьевого неэнергетического экспорта, заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на заседании комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт", который состоялся 20 июня на полях ПМЭФ-2025.Внедрение Регионального экспортного стандарта входит в число ключевых мероприятий национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который был продлен до 2030 года."В этом году ведем работу по актуализации Регионального экспортного стандарта – комплексного набора инструментов, которые создадут во всех регионах необходимые условия для развития экспорта. Обновленный проект РЭС 3.0 согласован профильными министерствами и крупнейшими деловыми объединениями экспортеров, сейчас ведется его доработка с учетом позиции регионов", – сообщила Никишина.Региональный экспортный стандарт 3.0 планируется внедрять уже с 2026 года. Единый комплекс мер развития экспортного потенциала будет распространяться на все 89 регионов. Основная особенность и отличие обновленного стандарта от предыдущей версии заключается в том, что внедрение инструментов направлено не только на создание необходимых условий для осуществления и развития экспорта, но и на повышение качества реализации мероприятий стандарта в регионах, а также их эффективности. В новой версии Стандарта были доработаны формат и перечень инструментов, предусмотрены новые инструменты, такие как цифровизация услуг и оказание региональным экспортерам мер государственной поддержки.Отметим, в Региональный экспортный стандарт входят такие инструменты, как стратегическое планирование развития экспорта, формирование и обучение региональных управленческих команд, развитие региональной инфраструктуры, подготовка кадров для ВЭД, реализация образовательных, акселерационных и менторских программ, вывод экспортеров на международные электронные торговые площадки, обеспечение доступа к государственным мерам поддержки, а также содействие в продвижении компаний на международные рынки и другие.На заседании Комиссии также рассматривался вопрос перспектив использования российскими регионами при проведении международных мероприятий федерального недвижимого имущества, находящегося в собственности Российской Федерации и расположенного в зарубежных государствах.Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.

https://ria.ru/20250620/chernyshenko-2024307414.html

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российский экспортный центр (рэц), экономика, россия, вероника никишина