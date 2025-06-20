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Одно рабочее место экспортера создает больше мест у смежных отраслей - РИА Новости, 20.06.2025
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13:49 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/nikishina-2024213284.html
Одно рабочее место экспортера создает больше мест у смежных отраслей
Одно рабочее место экспортера создает больше мест у смежных отраслей - РИА Новости, 20.06.2025
Одно рабочее место экспортера создает больше мест у смежных отраслей
По статистике одно рабочее место экспортера создает еще 2,5 рабочих места в смежных отраслях за счет привлечения услуг по логистике, инжинирингу, поставок... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:49:00+03:00
2025-06-20T13:49:00+03:00
экономика
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. По статистике одно рабочее место экспортера создает еще 2,5 рабочих места в смежных отраслях за счет привлечения услуг по логистике, инжинирингу, поставок комплектующих, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ) Вероника Никишина на полях ПМЭФ-2025."Одно рабочее место экспортера создает еще 2,5 места у смежников, которые себя не считают экспортерами, но при этом критически зависят от того, насколько успешен будет экспортер. Это и транспортные компании, и поставщики комплектующих, и инженеры", – сказала Никишина на сессии ВЭБ "Созвучие роста".Экспорт чрезвычайно важен для России, подчеркнула глава РЭЦ, и он создается конкретными компаниями. Есть крупнейшие экспортеры, но есть малый и средний бизнес. И они составляют единую экспортную систему – ни одна крупная компания не создает продукт только собственными силами, она сотрудничает с компаниями МСП.Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта на 67%, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами. В итоге в 1,5 раза увеличится экспорт продукции агропромышленного комплекса и товарооборот по международным транспортным коридорам. В целом реализация новой стратегии группы позволит дать дополнительный прирост ВВП России к 2030 году в объеме 2%.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Вероника Никишина
Одно рабочее место экспортера создает больше мест у смежных отраслей

Никишина: рабочее место экспортера создает еще 2,5 места у смежных отраслей

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПМЭФ-2025. Созвучие роста
ПМЭФ-2025. Созвучие роста - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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ПМЭФ-2025. Созвучие роста
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. По статистике одно рабочее место экспортера создает еще 2,5 рабочих места в смежных отраслях за счет привлечения услуг по логистике, инжинирингу, поставок комплектующих, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ) Вероника Никишина на полях ПМЭФ-2025.
"Одно рабочее место экспортера создает еще 2,5 места у смежников, которые себя не считают экспортерами, но при этом критически зависят от того, насколько успешен будет экспортер. Это и транспортные компании, и поставщики комплектующих, и инженеры", – сказала Никишина на сессии ВЭБ "Созвучие роста".
Экспорт чрезвычайно важен для России, подчеркнула глава РЭЦ, и он создается конкретными компаниями. Есть крупнейшие экспортеры, но есть малый и средний бизнес. И они составляют единую экспортную систему – ни одна крупная компания не создает продукт только собственными силами, она сотрудничает с компаниями МСП.
Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта на 67%, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами. В итоге в 1,5 раза увеличится экспорт продукции агропромышленного комплекса и товарооборот по международным транспортным коридорам. В целом реализация новой стратегии группы позволит дать дополнительный прирост ВВП России к 2030 году в объеме 2%.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Вероника Никишина
 
 
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