https://ria.ru/20250620/nikishina-2024213284.html

Одно рабочее место экспортера создает больше мест у смежных отраслей

Одно рабочее место экспортера создает больше мест у смежных отраслей - РИА Новости, 20.06.2025

Одно рабочее место экспортера создает больше мест у смежных отраслей

По статистике одно рабочее место экспортера создает еще 2,5 рабочих места в смежных отраслях за счет привлечения услуг по логистике, инжинирингу, поставок... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T13:49:00+03:00

2025-06-20T13:49:00+03:00

2025-06-20T13:49:00+03:00

экономика

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. По статистике одно рабочее место экспортера создает еще 2,5 рабочих места в смежных отраслях за счет привлечения услуг по логистике, инжинирингу, поставок комплектующих, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ) Вероника Никишина на полях ПМЭФ-2025."Одно рабочее место экспортера создает еще 2,5 места у смежников, которые себя не считают экспортерами, но при этом критически зависят от того, насколько успешен будет экспортер. Это и транспортные компании, и поставщики комплектующих, и инженеры", – сказала Никишина на сессии ВЭБ "Созвучие роста".Экспорт чрезвычайно важен для России, подчеркнула глава РЭЦ, и он создается конкретными компаниями. Есть крупнейшие экспортеры, но есть малый и средний бизнес. И они составляют единую экспортную систему – ни одна крупная компания не создает продукт только собственными силами, она сотрудничает с компаниями МСП.Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта на 67%, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами. В итоге в 1,5 раза увеличится экспорт продукции агропромышленного комплекса и товарооборот по международным транспортным коридорам. В целом реализация новой стратегии группы позволит дать дополнительный прирост ВВП России к 2030 году в объеме 2%.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/brend-2024165629.html

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экономика, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина