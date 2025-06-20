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В Тюмени выявили более 20 нелегалов, работающих на кладбище - РИА Новости, 20.06.2025
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14:33 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/nelegaly-2024226938.html
В Тюмени выявили более 20 нелегалов, работающих на кладбище
В Тюмени выявили более 20 нелегалов, работающих на кладбище - РИА Новости, 20.06.2025
В Тюмени выявили более 20 нелегалов, работающих на кладбище
На кладбище Тюмени при проведении рейда выявлены 22 мигранта-нелегала, работающих там на благоустройстве захоронений, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:33:00+03:00
2025-06-20T14:33:00+03:00
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общество
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ТЮМЕНЬ, 20 июн – РИА Новости. На кладбище Тюмени при проведении рейда выявлены 22 мигранта-нелегала, работающих там на благоустройстве захоронений, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области. "Полицейские Тюмени получили оперативную информацию о том, что на одном из городских кладбищ иностранные граждане занимаются благоустройством мест захоронений. При силовой поддержке спецподразделения Росгвардии сотрудники полиции провели в указанном месте профилактический рейд, в ходе которого выявили 22 административных правонарушения", - указано в сообщении. Отмечается, что из числа нарушителей 13 иностранцев привлечены к ответственности за несвоевременную постановку на миграционный учёт. На пятерых составлены административные протоколы за уклонение от прохождения иммиграционного контроля. Трое за отсутствие правоустанавливающих документов будут выдворены за пределы России. Ещё один привлечён к ответственности за повторное нарушение миграционного законодательства. Работодателя проверяют на предмет незаконного привлечения иностранцев к трудовой деятельности.
https://ria.ru/20250604/peterburg-2020802466.html
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тюмень, тюменская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Тюмень, Тюменская область, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
В Тюмени выявили более 20 нелегалов, работающих на кладбище

Полиция выявила 22 мигранта-нелегала, работающих на кладбище в Тюмени

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 20 июн – РИА Новости. На кладбище Тюмени при проведении рейда выявлены 22 мигранта-нелегала, работающих там на благоустройстве захоронений, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.
"Полицейские Тюмени получили оперативную информацию о том, что на одном из городских кладбищ иностранные граждане занимаются благоустройством мест захоронений. При силовой поддержке спецподразделения Росгвардии сотрудники полиции провели в указанном месте профилактический рейд, в ходе которого выявили 22 административных правонарушения", - указано в сообщении.
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Отмечается, что из числа нарушителей 13 иностранцев привлечены к ответственности за несвоевременную постановку на миграционный учёт. На пятерых составлены административные протоколы за уклонение от прохождения иммиграционного контроля. Трое за отсутствие правоустанавливающих документов будут выдворены за пределы России. Ещё один привлечён к ответственности за повторное нарушение миграционного законодательства.
Работодателя проверяют на предмет незаконного привлечения иностранцев к трудовой деятельности.
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ТюменьТюменская областьРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
 
 
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