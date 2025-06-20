https://ria.ru/20250620/nelegaly-2024226938.html

В Тюмени выявили более 20 нелегалов, работающих на кладбище

В Тюмени выявили более 20 нелегалов, работающих на кладбище - РИА Новости, 20.06.2025

В Тюмени выявили более 20 нелегалов, работающих на кладбище

На кладбище Тюмени при проведении рейда выявлены 22 мигранта-нелегала, работающих там на благоустройстве захоронений, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:33:00+03:00

2025-06-20T14:33:00+03:00

2025-06-20T14:33:00+03:00

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ТЮМЕНЬ, 20 июн – РИА Новости. На кладбище Тюмени при проведении рейда выявлены 22 мигранта-нелегала, работающих там на благоустройстве захоронений, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области. "Полицейские Тюмени получили оперативную информацию о том, что на одном из городских кладбищ иностранные граждане занимаются благоустройством мест захоронений. При силовой поддержке спецподразделения Росгвардии сотрудники полиции провели в указанном месте профилактический рейд, в ходе которого выявили 22 административных правонарушения", - указано в сообщении. Отмечается, что из числа нарушителей 13 иностранцев привлечены к ответственности за несвоевременную постановку на миграционный учёт. На пятерых составлены административные протоколы за уклонение от прохождения иммиграционного контроля. Трое за отсутствие правоустанавливающих документов будут выдворены за пределы России. Ещё один привлечён к ответственности за повторное нарушение миграционного законодательства. Работодателя проверяют на предмет незаконного привлечения иностранцев к трудовой деятельности.

https://ria.ru/20250604/peterburg-2020802466.html

https://ria.ru/20250513/krasnojarsk-2016608255.html

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тюмень, тюменская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество