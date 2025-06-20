https://ria.ru/20250620/neft-2024398318.html
Россия может нарастить поставки нефти, заявил Путин
Россия может нарастить поставки нефти, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
Россия может нарастить поставки нефти, заявил Путин
Россия может нарастить поставки нефти на мировой рынок, но вместе с партнерами по ОПЕК+ ответственно относится к таким решениям, пока оперативной реакции из-за... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T20:14:00+03:00
2025-06-20T20:14:00+03:00
2025-06-20T20:14:00+03:00
пмэф-2025
экономика
ближний восток
владимир путин
россия
иран
опек
цены на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024279455_0:0:3397:1911_1920x0_80_0_0_7e8999d3d1e6a726cb4c090a1f649588.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия может нарастить поставки нефти на мировой рынок, но вместе с партнерами по ОПЕК+ ответственно относится к таким решениям, пока оперативной реакции из-за конфликта на Ближнем Востоке не требуется, заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе пленарного заседания ПМЭФ модератор спросил у президента, сможет ли Россия смягчить шок предложения на рынке в связи с событиями в Иране, предложив больше нефти. "Конечно, но дело не в нас, дело в том, что мы очень строго выполняем все наши договоренности в рамках работы с нашими друзьями и партнерами по линии ОПЕК+… Многие страны, в том числе и страны Залива, могут возрастить добычу и поставки на мировой рынок… Но повторяю - мы это делаем, как правило, согласованно, надеюсь, так и будет. В этом смысле и Объединенные Арабские Эмираты вносят существенный вклад, и наследный принц Саудовской Аравии очень ответственно к этому относится… Пока какой-то оперативной такой реакции не требуется", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250620/putin-2024389002.html
ближний восток
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024279455_668:0:3397:2047_1920x0_80_0_0_ece0d2633208a2a4effdf61d0a7a1cd4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ближний восток, владимир путин, россия, иран, опек, цены на нефть
ПМЭФ-2025, Экономика, Ближний Восток, Владимир Путин, Россия, Иран, ОПЕК, Цены на нефть
Россия может нарастить поставки нефти, заявил Путин
Путин: РФ может нарастить поставки нефти, но пока реакции не требуется