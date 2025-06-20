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Россия может нарастить поставки нефти, заявил Путин

Россия может нарастить поставки нефти, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Россия может нарастить поставки нефти, заявил Путин

Россия может нарастить поставки нефти на мировой рынок, но вместе с партнерами по ОПЕК+ ответственно относится к таким решениям, пока оперативной реакции из-за... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T20:14:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия может нарастить поставки нефти на мировой рынок, но вместе с партнерами по ОПЕК+ ответственно относится к таким решениям, пока оперативной реакции из-за конфликта на Ближнем Востоке не требуется, заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе пленарного заседания ПМЭФ модератор спросил у президента, сможет ли Россия смягчить шок предложения на рынке в связи с событиями в Иране, предложив больше нефти. "Конечно, но дело не в нас, дело в том, что мы очень строго выполняем все наши договоренности в рамках работы с нашими друзьями и партнерами по линии ОПЕК+… Многие страны, в том числе и страны Залива, могут возрастить добычу и поставки на мировой рынок… Но повторяю - мы это делаем, как правило, согласованно, надеюсь, так и будет. В этом смысле и Объединенные Арабские Эмираты вносят существенный вклад, и наследный принц Саудовской Аравии очень ответственно к этому относится… Пока какой-то оперативной такой реакции не требуется", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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экономика, ближний восток, владимир путин, россия, иран, опек, цены на нефть