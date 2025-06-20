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Небензя призвал Киев принять меморандум о мирном урегулировании
Небензя призвал Киев принять меморандум о мирном урегулировании - РИА Новости, 20.06.2025
Небензя призвал Киев принять меморандум о мирном урегулировании
Предложенный РФ меморандум о мирном урегулировании на Украине - "самое лучшее предложение", которое Киев может получить сегодня, Москва советует его принять,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T23:22:00+03:00
2025-06-20T23:22:00+03:00
2025-06-20T23:30:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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ООН, 20 июн - РИА Новости. Предложенный РФ меморандум о мирном урегулировании на Украине - "самое лучшее предложение", которое Киев может получить сегодня, Москва советует его принять, заявил постпред России при ООН Василий Небензя."Это самое лучшее предложение, которое Украина может получить сегодня. Советуем его принять. Дальше все для Киева будет обстоять только хуже", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
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Небензя призвал Киев принять меморандум о мирном урегулировании
Небензя назвал меморандум о мирном урегулировании лучшим предложением РФ Украине