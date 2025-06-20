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Небензя призвал Киев принять меморандум о мирном урегулировании - РИА Новости, 20.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:22 20.06.2025 (обновлено: 23:30 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/nebenzya-2024421842.html
Небензя призвал Киев принять меморандум о мирном урегулировании
Небензя призвал Киев принять меморандум о мирном урегулировании - РИА Новости, 20.06.2025
Небензя призвал Киев принять меморандум о мирном урегулировании
Предложенный РФ меморандум о мирном урегулировании на Украине - "самое лучшее предложение", которое Киев может получить сегодня, Москва советует его принять,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T23:22:00+03:00
2025-06-20T23:30:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
в мире
украина
василий небензя
оон
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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ООН, 20 июн - РИА Новости. Предложенный РФ меморандум о мирном урегулировании на Украине - "самое лучшее предложение", которое Киев может получить сегодня, Москва советует его принять, заявил постпред России при ООН Василий Небензя."Это самое лучшее предложение, которое Украина может получить сегодня. Советуем его принять. Дальше все для Киева будет обстоять только хуже", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
https://ria.ru/20250619/ukraina-2023922965.html
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россия, в мире, украина, василий небензя, оон, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Василий Небензя, ООН, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Небензя призвал Киев принять меморандум о мирном урегулировании

Небензя назвал меморандум о мирном урегулировании лучшим предложением РФ Украине

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 20 июн - РИА Новости. Предложенный РФ меморандум о мирном урегулировании на Украине - "самое лучшее предложение", которое Киев может получить сегодня, Москва советует его принять, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Это самое лучшее предложение, которое Украина может получить сегодня. Советуем его принять. Дальше все для Киева будет обстоять только хуже", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
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