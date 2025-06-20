https://ria.ru/20250620/nebenzya-2024333027.html

Небензя: израильские удары по Ирану могут привести к ядерной катастрофе

Небензя: израильские удары по Ирану могут привести к ядерной катастрофе - РИА Новости, 20.06.2025

Небензя: израильские удары по Ирану могут привести к ядерной катастрофе

Удары Израиля по мирным ядерным объектам Ирана могут привести к ранее невиданной ядерной катастрофе, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:48:00+03:00

2025-06-20T17:48:00+03:00

2025-06-20T18:02:00+03:00

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ООН, 20 июн – РИА Новости. Удары Израиля по мирным ядерным объектам Ирана могут привести к ранее невиданной ядерной катастрофе, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Под ударом по-прежнему остаются мирные ядерные объекты Ирана, что может привести к новой, доселе невиданной, ядерной катастрофе", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

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Кадры кибератаки на систему экстренного оповещения Израиля из сюжета гостелерадиокомпании Ирана Гостелерадиокомпания Ирана показала новостной сюжет о совершении кибератаки на израильскую систему экстренного оповещения, передает Nour News. Как утверждает агентство, в результате взлома громкоговорители в Израиле начали транслировать известную в Иране песню об историческом событии - войне мусульман и иудеев недалеко от оазиса Хайбар, произошедшей во времена пророка ислама, которая завершилась победой мусульман над иудеями. 2025-06-20T17:48 true PT0M12S

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