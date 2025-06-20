Путин призвал донастраивать работу нацпроектов
Путин призвал донастраивать работу нацпроектов с учетом ситуации в мире
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Работа национальных проектов РФ должна постоянно донастраиваться и учитывать ситуацию в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня остановился на пяти основных направлениях структурных изменений российской экономики. На эти задачи ориентированны уже запущенные национальные проекты и государственные программы. Их работа должна постоянно донастраиваться, учитывать изменение ситуации в мире, новые открывающиеся возможности", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.