https://ria.ru/20250620/natsproekty-2024293709.html

Путин призвал донастраивать работу нацпроектов

Путин призвал донастраивать работу нацпроектов - РИА Новости, 20.06.2025

Путин призвал донастраивать работу нацпроектов

Работа национальных проектов РФ должна постоянно донастраиваться и учитывать ситуацию в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:42:00+03:00

2025-06-20T16:42:00+03:00

2025-06-20T16:52:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Работа национальных проектов РФ должна постоянно донастраиваться и учитывать ситуацию в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня остановился на пяти основных направлениях структурных изменений российской экономики. На эти задачи ориентированны уже запущенные национальные проекты и государственные программы. Их работа должна постоянно донастраиваться, учитывать изменение ситуации в мире, новые открывающиеся возможности", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, общество, владимир путин