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В Волгоградской области задержали группировку наркоторговцев - РИА Новости, 20.06.2025
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13:53 20.06.2025 (обновлено: 14:03 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/narkotiki-2024214788.html
В Волгоградской области задержали группировку наркоторговцев
В Волгоградской области задержали группировку наркоторговцев - РИА Новости, 20.06.2025
В Волгоградской области задержали группировку наркоторговцев
Сотрудники наркоконтроля изъяли свыше 217 килограммов наркотиков при задержании преступной группировки в Волгоградской области, задержаны 13 человек, возбуждено РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:53:00+03:00
2025-06-20T14:03:00+03:00
происшествия
россия
волгоградская область
московская область (подмосковье)
ирина волк
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сотрудники наркоконтроля изъяли свыше 217 килограммов наркотиков при задержании преступной группировки в Волгоградской области, задержаны 13 человек, возбуждено 40 уголовных дел, сообщила в пятницу представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с оперативниками из Волгоградской области пресекли деятельность преступного сообщества. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 13 подозреваемых. Из незаконного оборота изъято свыше 217 килограммов сильнодействующих препаратов", - написала Волк в Telegram-канале. По ее словам, в октябре 2020 года двое братьев – жителей Московской области – создали межрегиональную криминальную структуру. Через интернет-магазин в теневом сегменте интернета соучастники продавали сильнодействующие вещества оптовыми партиями и в розницу. Злоумышленники обеспечивали доставку нелегального товара из-за рубежа, координировали действия закладчиков и курьеров, контактировали с покупателями, рассказала представитель МВД. Возбуждено 40 уголовных дел по 130 эпизодам преступлений по статьям 226.1 (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС и государственной границы РФ с государствами-членами ЕАЭС определенных видов товаров и ресурсов) и 234 (нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ) УК РФ, которые соединены в одно производство с уголовным делом по статьей 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)) УК РФ, рассказала Волк. Задержанные заключены под стражу, расследование продолжается, отметила она в сообщении.
https://ria.ru/20250410/moskvich-2010497606.html
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россия
волгоградская область
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происшествия, россия, волгоградская область, московская область (подмосковье), ирина волк
Происшествия, Россия, Волгоградская область, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк
В Волгоградской области задержали группировку наркоторговцев

В Волгоградской области задержали 13 человек с 217 килограммами наркотиков

© МВД РоссииЗадержание наркоторговцев в Волгоградской области
Задержание наркоторговцев в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© МВД России
Задержание наркоторговцев в Волгоградской области
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сотрудники наркоконтроля изъяли свыше 217 килограммов наркотиков при задержании преступной группировки в Волгоградской области, задержаны 13 человек, возбуждено 40 уголовных дел, сообщила в пятницу представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с оперативниками из Волгоградской области пресекли деятельность преступного сообщества. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 13 подозреваемых. Из незаконного оборота изъято свыше 217 килограммов сильнодействующих препаратов", - написала Волк в Telegram-канале.
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По ее словам, в октябре 2020 года двое братьев – жителей Московской области – создали межрегиональную криминальную структуру. Через интернет-магазин в теневом сегменте интернета соучастники продавали сильнодействующие вещества оптовыми партиями и в розницу.
Злоумышленники обеспечивали доставку нелегального товара из-за рубежа, координировали действия закладчиков и курьеров, контактировали с покупателями, рассказала представитель МВД.
Возбуждено 40 уголовных дел по 130 эпизодам преступлений по статьям 226.1 (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС и государственной границы РФ с государствами-членами ЕАЭС определенных видов товаров и ресурсов) и 234 (нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ) УК РФ, которые соединены в одно производство с уголовным делом по статьей 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)) УК РФ, рассказала Волк.
Задержанные заключены под стражу, расследование продолжается, отметила она в сообщении.
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