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Развитие отрасли производства напитков в Подмосковье обсудили на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 20.06.2025
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Новости Подмосковья
 
20:20 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/napitki-2024399742.html
Развитие отрасли производства напитков в Подмосковье обсудили на ПМЭФ-2025
Развитие отрасли производства напитков в Подмосковье обсудили на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 20.06.2025
Развитие отрасли производства напитков в Подмосковье обсудили на ПМЭФ-2025
Развитие отрасли производства напитков в Подмосковье обсудили в рамках ПМЭФ зампред правительства области Вячеслав Духин и представители Группы компаний АО "АБ... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T20:20:00+03:00
2025-06-20T20:20:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Развитие отрасли производства напитков в Подмосковье обсудили в рамках ПМЭФ зампред правительства области Вячеслав Духин и представители Группы компаний АО "АБ ИнБев Эфес", один из крупнейших заводов которой расположен в Клину, сообщает пресс-служба облправительства. "Такие крупные заводы стимулируют развитие регионального агропрома – создаются рабочие места на производстве и в смежных отраслях: сельском хозяйстве, торговле, логистике. Также растет экспортный потенциал – в прошлом году объемы поставок продукции Клинского завода увеличились на 7% к 2023 году. Мы слышим бизнес, поэтому нам важно создавать условия в регионе. У нас в сфере АПК действуют льготные инвесткредиты, субсидии на компенсацию затрат, налоговые преференции. Это облегчает финансовую нагрузку, сокращает сроки окупаемости проектов и в перспективе повышает объем инвестиций в развитие агропрома", - приводятся в сообщении слова Духина. На встрече отмечалось, что по итогам прошлого года мощности Клинского завода достигли 2,7 миллионов гектолитров. За 5 месяцев этого года объем выпуска вырос на 9% относительно показателей аналогичного периода 2024 года. Значительная часть приходится на растущую категорию безалкогольной продукции, доля которой в прошлом году превысила 20% от общего объема производства. Как уточнили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в этом году для аграриев и сельхозтоваропроизводителей региона господдержка составляет 6 миллиардов рублей. Помощь оказывается в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Вся информация о сроках отбора заявок, требованиях к получателю, необходимых документах собрана в онлайн формате на интерактивном сервисе "Календарь мер поддержки".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Развитие отрасли производства напитков в Подмосковье обсудили на ПМЭФ-2025

Развитие отрасли производства напитков в Подмосковье обсудили в рамках ПМЭФ-2025

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиЗаместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин на полях ПМЭФ – 2025 провел встречу с АО "АБ ИнБев Эфес" по вопросам развития отрасли производства напитков в регионе
Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин на полях ПМЭФ – 2025 провел встречу с АО АБ ИнБев Эфес по вопросам развития отрасли производства напитков в регионе - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин на полях ПМЭФ – 2025 провел встречу с АО "АБ ИнБев Эфес" по вопросам развития отрасли производства напитков в регионе
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Развитие отрасли производства напитков в Подмосковье обсудили в рамках ПМЭФ зампред правительства области Вячеслав Духин и представители Группы компаний АО "АБ ИнБев Эфес", один из крупнейших заводов которой расположен в Клину, сообщает пресс-служба облправительства.
"Такие крупные заводы стимулируют развитие регионального агропрома – создаются рабочие места на производстве и в смежных отраслях: сельском хозяйстве, торговле, логистике. Также растет экспортный потенциал – в прошлом году объемы поставок продукции Клинского завода увеличились на 7% к 2023 году. Мы слышим бизнес, поэтому нам важно создавать условия в регионе. У нас в сфере АПК действуют льготные инвесткредиты, субсидии на компенсацию затрат, налоговые преференции. Это облегчает финансовую нагрузку, сокращает сроки окупаемости проектов и в перспективе повышает объем инвестиций в развитие агропрома", - приводятся в сообщении слова Духина.
На встрече отмечалось, что по итогам прошлого года мощности Клинского завода достигли 2,7 миллионов гектолитров. За 5 месяцев этого года объем выпуска вырос на 9% относительно показателей аналогичного периода 2024 года. Значительная часть приходится на растущую категорию безалкогольной продукции, доля которой в прошлом году превысила 20% от общего объема производства.
Как уточнили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в этом году для аграриев и сельхозтоваропроизводителей региона господдержка составляет 6 миллиардов рублей. Помощь оказывается в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Вся информация о сроках отбора заявок, требованиях к получателю, необходимых документах собрана в онлайн формате на интерактивном сервисе "Календарь мер поддержки".
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