https://ria.ru/20250620/napitki-2024399742.html

Развитие отрасли производства напитков в Подмосковье обсудили на ПМЭФ-2025

Развитие отрасли производства напитков в Подмосковье обсудили на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 20.06.2025

Развитие отрасли производства напитков в Подмосковье обсудили на ПМЭФ-2025

Развитие отрасли производства напитков в Подмосковье обсудили в рамках ПМЭФ зампред правительства области Вячеслав Духин и представители Группы компаний АО "АБ... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T20:20:00+03:00

2025-06-20T20:20:00+03:00

2025-06-20T20:20:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024398020_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_139ba2b1a13c47b13281f10e334f84eb.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Развитие отрасли производства напитков в Подмосковье обсудили в рамках ПМЭФ зампред правительства области Вячеслав Духин и представители Группы компаний АО "АБ ИнБев Эфес", один из крупнейших заводов которой расположен в Клину, сообщает пресс-служба облправительства. "Такие крупные заводы стимулируют развитие регионального агропрома – создаются рабочие места на производстве и в смежных отраслях: сельском хозяйстве, торговле, логистике. Также растет экспортный потенциал – в прошлом году объемы поставок продукции Клинского завода увеличились на 7% к 2023 году. Мы слышим бизнес, поэтому нам важно создавать условия в регионе. У нас в сфере АПК действуют льготные инвесткредиты, субсидии на компенсацию затрат, налоговые преференции. Это облегчает финансовую нагрузку, сокращает сроки окупаемости проектов и в перспективе повышает объем инвестиций в развитие агропрома", - приводятся в сообщении слова Духина. На встрече отмечалось, что по итогам прошлого года мощности Клинского завода достигли 2,7 миллионов гектолитров. За 5 месяцев этого года объем выпуска вырос на 9% относительно показателей аналогичного периода 2024 года. Значительная часть приходится на растущую категорию безалкогольной продукции, доля которой в прошлом году превысила 20% от общего объема производства. Как уточнили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в этом году для аграриев и сельхозтоваропроизводителей региона господдержка составляет 6 миллиардов рублей. Помощь оказывается в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Вся информация о сроках отбора заявок, требованиях к получателю, необходимых документах собрана в онлайн формате на интерактивном сервисе "Календарь мер поддержки".

https://ria.ru/20250620/podmoskove-2024349842.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)