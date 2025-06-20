https://ria.ru/20250620/nagrady-2024081905.html

Военнослужащим группировки войск "Центр" вручили награды

Военнослужащим группировки войск "Центр" вручили награды - РИА Новости, 20.06.2025

Военнослужащим группировки войск "Центр" вручили награды

Военнослужащим группировки войск "Центр" вручили в зоне проведения СВО государственные награды и знаки "За штурм", сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T05:07:00+03:00

2025-06-20T05:07:00+03:00

2025-06-20T05:07:00+03:00

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ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Военнослужащим группировки войск "Центр" вручили в зоне проведения СВО государственные награды и знаки "За штурм", сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Государственные награды и знаки "За штурм" вручили военнослужащим 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Мероприятие прошло в торжественной обстановке на передовом пункте управления полка. Командир дивизии генерал-майор Александр Нилов вручил военнослужащим ордена Мужества, медали "За отвагу", "За храбрость" II степени, медали Суворова и Жукова, а также квалификационные знаки "За штурм", за проявленные ими отвагу, героизм и самоотверженность при выполнении поставленных боевых задач. "Мы продолжаем выполнять задачи, будем работать дальше. Знайте, пока такие офицеры и солдаты находятся в строю нашей дивизии, наша дивизия будет слыть в веках. Еще раз вас всех поздравляю", - отметил в своей поздравительной речи Нилов.

https://ria.ru/20250612/nagrady-2022414569.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

безопасность, россия