https://ria.ru/20250620/moskva-2024172431.html

Ростокинский акведук реконструировали на 70%

Ростокинский акведук реконструировали на 70% - РИА Новости, 20.06.2025

Ростокинский акведук реконструировали на 70%

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 70% работ по реконструкции Ростокинского акведука на северо-востоке столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T09:00:00+03:00

2025-06-20T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 70% работ по реконструкции Ростокинского акведука на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 70% работ по реконструкции Ростокинского акведука… В этом году проводим капитальный ремонт и реставрацию Ростокинского акведука - единственного сохранившегося в России. Он был построен в период с 1783 по 1784 годы и стал важной частью первого водопровода. Акведук является объектом культурного наследия федерального значения, сейчас он переоборудован в пешеходный мост", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что в рамках проекта восстановят архитектурный облик сооружения, тем самым сохранив его историческую ценность. "В ходе работ уже расчистили и отреставрировали белокаменную облицовку фасадов, демонтировали лестничные сходы и их площадки, заменили старые деревянные конструкции навеса прохожей части, включая кровлю и элементы кладки. Проводим реставрацию мостовых беседок-павильонов и восстановление каменной облицовки, архитектурного декора и конструктивных элементов", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты заменят водоприемные колодцы и их решетки на прохожей части моста, полимерные дренажные трубы и гидроизоляцию, укрепят кладку. Кроме того, полностью обновят инженерные системы. Завершить капремонт и реставрацию Ростокинского акведука планируется в третьем квартале 2025 года.

https://realty.ria.ru/20250619/blagoustroystvo-2022171192.html

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