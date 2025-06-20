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Эксперт рассказал о трех актуальных киберугрозах для пользователей в России - РИА Новости, 20.06.2025
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04:43 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/moshennichestvo-2024080184.html
Эксперт рассказал о трех актуальных киберугрозах для пользователей в России
Эксперт рассказал о трех актуальных киберугрозах для пользователей в России - РИА Новости, 20.06.2025
Эксперт рассказал о трех актуальных киберугрозах для пользователей в России
Телефонное мошенничество, вредоносное программное обеспечение (ПО) и фишинговые атаки по-прежнему являются самыми актуальными угрозами для мобильных устройств в РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T04:43:00+03:00
2025-06-20T04:43:00+03:00
технологии
россия
лаборатория касперского
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Телефонное мошенничество, вредоносное программное обеспечение (ПО) и фишинговые атаки по-прежнему являются самыми актуальными угрозами для мобильных устройств в России, рассказал РИА Новости директор департамента потребительского бизнеса "Лаборатории Касперского" Михаил Гербер в рамках ПМЭФ-2025. "Первая, самая актуальная угроза, о которой все говорят, это телефонное мошенничество. Ее специфичность в том, что совершенно неважно, какое у пользователя мобильное устройство, какая операционная система на нем установлена. Телефонные мошенники используют обычные звонки, и методы социальной инженерии, втираются в доверие, чтобы красть аккаунты, деньги и так далее. По нашим данным, со звонками с подозрением на мошенничество в этом году столкнулся уже каждый второй пользователь", - рассказал он. "Вторым актуальным вектором угроз для мобильных устройств является вредоносное программное обеспечение, не обязательно связанное с телефонным мошенничеством", - комментирует эксперт. Он добавил, что в 2025 году число пользователей, мобильные устройства которых были атакованы таким ПО, выросло в 1,5 раза. Это показывает, что темпы роста мобильных угроз значительно выше, чем общие темпы роста угроз: количество новых вредоносных файлов, которые ежедневно обнаруживают решения компании, увеличилось на 14% за последний год. "Последнее, но не менее значимое направление, это фишинговые атаки, когда пользователям отправляется ссылка на веб-сайт, который мимикрирует под официальный сервис, но на самом деле страница является поддельной", - делится Гербер. Рост таких атак, направленных на кражу аккаунтов в мессенджерах, за год составил 10%. Эксперт предупредил, что фишинговые угрозы - последний вектор - так же, как и телефонное мошенничество, актуальны для любых типов устройств и любой операционной системы. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250214/moshenniki-1999270642.html
https://ria.ru/20250502/moshenniki-2014670451.html
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технологии, россия, лаборатория касперского
Технологии, Россия, Лаборатория Касперского
Эксперт рассказал о трех актуальных киберугрозах для пользователей в России

Гербер: фишинговые атаки остаются одной из самых актуальных киберугроз

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Телефонное мошенничество, вредоносное программное обеспечение (ПО) и фишинговые атаки по-прежнему являются самыми актуальными угрозами для мобильных устройств в России, рассказал РИА Новости директор департамента потребительского бизнеса "Лаборатории Касперского" Михаил Гербер в рамках ПМЭФ-2025.
"Первая, самая актуальная угроза, о которой все говорят, это телефонное мошенничество. Ее специфичность в том, что совершенно неважно, какое у пользователя мобильное устройство, какая операционная система на нем установлена. Телефонные мошенники используют обычные звонки, и методы социальной инженерии, втираются в доверие, чтобы красть аккаунты, деньги и так далее. По нашим данным, со звонками с подозрением на мошенничество в этом году столкнулся уже каждый второй пользователь", - рассказал он.
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Лаборатория Касперского предупредила о новом виде мошенничества
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"Вторым актуальным вектором угроз для мобильных устройств является вредоносное программное обеспечение, не обязательно связанное с телефонным мошенничеством", - комментирует эксперт. Он добавил, что в 2025 году число пользователей, мобильные устройства которых были атакованы таким ПО, выросло в 1,5 раза. Это показывает, что темпы роста мобильных угроз значительно выше, чем общие темпы роста угроз: количество новых вредоносных файлов, которые ежедневно обнаруживают решения компании, увеличилось на 14% за последний год.
"Последнее, но не менее значимое направление, это фишинговые атаки, когда пользователям отправляется ссылка на веб-сайт, который мимикрирует под официальный сервис, но на самом деле страница является поддельной", - делится Гербер. Рост таких атак, направленных на кражу аккаунтов в мессенджерах, за год составил 10%.
Эксперт предупредил, что фишинговые угрозы - последний вектор - так же, как и телефонное мошенничество, актуальны для любых типов устройств и любой операционной системы.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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