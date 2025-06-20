https://ria.ru/20250620/moshennichestvo-2024075182.html

Эксперт назвал самые распространенные виды мошенничества в сфере ЖКХ

Эксперт назвал самые распространенные виды мошенничества в сфере ЖКХ - РИА Новости, 20.06.2025

Эксперт назвал самые распространенные виды мошенничества в сфере ЖКХ

Мошенники создают фейковые приложения для оплаты ЖКУ, предлагают услуги якобы по возврату незаконных платежей, маскируются под сотрудников МФЦ с требованием... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T02:21:00+03:00

2025-06-20T02:21:00+03:00

2025-06-20T02:21:00+03:00

общество

россия

дмитрий бондарь

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мошенники создают фейковые приложения для оплаты ЖКУ, предлагают услуги якобы по возврату незаконных платежей, маскируются под сотрудников МФЦ с требованием подтвердить личные данные, а также прибегают летом к ряду других схем обмана граждан РФ в сфере ЖКХ, рассказал РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Одной из популярных мошеннических схем, на которую жильцам стоит обратить внимание, эксперт назвал подделку приложений для оплаты ЖКУ. "Мошенники создают копии популярных приложений и сайтов, чтобы похитить ваши личные данные или установить вредоносное программное обеспечение. Они могут использовать похожие логотипы и дизайн, чтобы казаться настоящими. Цель - получить доступ к вашим банковским картам, логинам и паролям или заставить вас скачать вредоносное приложение, которое может автоматически переводить деньги", - рассказал Бондарь. Общественный деятель порекомендовал гражданам перед установкой подозрительных программ проверять источник и скачивать такие приложения только из официальных магазинов или с проверенных сайтов. Эксперт также предупредил, что злоумышленники могут предлагать фейковые услуги по возврату незаконных платежей. "Мошенники обещают помочь вернуть деньги за неправомерные начисления, предлагая "ускорить" процесс за небольшую плату или предоставление копий квитанций и паспортных данных. Они могут говорить, что помогут оспорить платежи или получить компенсацию. В реальности такие услуги не требуют оплаты, и все вопросы по возврату можно решить самостоятельно через управляющую компанию или госорганы, такие как жилищная инспекция или Роспотребнадзор. Не передавайте личные данные и не переводите деньги незнакомым лицам", - отметил Бондарь. Он вдобавок обратил внимание, что мошенники могут выдавать себя за сотрудников МФЦ или управляющих компаний и требовать от жильцов подтвердить личные данные. "Иногда используют психологическое давление, создавая ощущение срочности, чтобы заставить назвать код из SMS или отправить скан паспорта. После этого злоумышленники могут попытаться получить доступ к вашим личным аккаунтам в "Госуслугах" или банковских приложениях", - подчеркнул общественный деятель. Эксперт напомнил, что официальные организации никогда не требуют передавать такие данные по телефону или в письмах без предварительной проверки, и порекомендовал перезвонить по официальным номерам. Кроме того, злоумышленники могут звонить летом гражданам с требованием проверить за плату кондиционеры и собирать деньги на посадку деревьев или создание клумбы. Проверки кондиционеров на нарушение или опасность Бондарь назвал как правило фиктивными и подчеркнул, что обычно в них нет необходимости. В случае с фальшивой программой озеленения мошенники могут показать поддельные договоры и пообещать быстрый результат. Эксперт подчеркнул, что такие работы должны проходить через общее собрание собственников и оформляться официально. "Мошенники размещают объявления в подъездах новостроек в соцсетях, предлагая "ускорить" оформление разрешений на перепланировки за дополнительную плату. Они могут выдавать себя за сотрудников управляющих компаний или проектных организаций, обещая подготовить все документы или "ускорить" процедуру. В реальности все процедуры должны проходить через официальные органы, и документы оформляются в установленном порядке", - предупредил Бондарь. Общественный деятель также рассказал, что некоторые аферисты рассылают поддельные квитанции с QR-кодами, которые при сканировании ведут на поддельные сайты. "Там просят ввести данные карты или выполнить перевод. Такие квитанции выглядят очень похоже на настоящие, что вызывает доверие. Перед оплатой лучше проверять квитанции через официальные источники - сайт управляющей компании, портал "Госуслуги" или личный кабинет банка", - обратил внимание Бондарь. В перечень популярных способов обмана граждан в сфере ЖКХ эксперт отнес сбор денег на фиктивный ремонт, ложные субсидии на счетчики, а также подделку домовых чатов. Бондарь предупредил, что злоумышленники могут требовать оплату за якобы срочные ремонты без официальных документов или протокола общего собрания, и рекомендовал жильцам дождаться официальных решений. В случае ложных обещаний аферистов компенсировать установку счетчиков с предоплатой мошенники могут для убеждения использовать фальшивые сайты или даже звонить. Бондарь напомнил, что реальные субсидии оформляются через государственные органы, например, через портал "Госуслуг". Фальшивые домовые чаты, где злоумышленники выдают себя за совет дома, могут собирать личные данные граждан. В таких чатах могут сидеть боты, которые маскируются под жильцов. Эксперт посоветовал вступать только в официальные чаты, доступные через приложение "Госуслуги Дом".

https://ria.ru/20241021/platezhki-1979127075.html

https://ria.ru/20250514/moshenniki-2016796530.html

https://ria.ru/20250203/gosduma-1997154320.html

https://ria.ru/20250618/mvd-2023623050.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, дмитрий бондарь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), единый государственный экзамен (егэ)