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Мордовия налаживает сотрудничество в сфере фармацевтики с Бахрейном

Мордовия налаживает сотрудничество в сфере фармацевтики с Бахрейном - РИА Новости, 20.06.2025

Мордовия налаживает сотрудничество в сфере фармацевтики с Бахрейном

Подписание трехстороннего меморандума о взаимопонимании между компанией "Промомед", Мордовским госуниверситетом имени Огарева и группой компаний "Рияда"... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T21:56:00+03:00

2025-06-20T21:56:00+03:00

2025-06-20T21:56:00+03:00

республика мордовия

бахрейн

промомед

россия

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Подписание трехстороннего меморандума о взаимопонимании между компанией "Промомед", Мордовским госуниверситетом имени Огарева и группой компаний "Рияда" (Королевство Бахрейн) состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба главы Мордовии. "В рамках трехстороннего меморандума стороны договорились о развитии фармацевтического производства, создании R&D Hub для исследований и разработки высокотехнологичных лекарственных препаратов, подготовке научных и производственных кадров для фармацевтической отрасли, поставке жизненно важных препаратов в дистрибьюторскую сеть группы компаний "Рияда" - она охватывает целый ряд стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки", - говорится в сообщении. Также документ предусматривает запуск локального производства инновационных препаратов на основе современных российских технологий, разработку онлайн-платформы для трансграничных заказов лекарственных препаратов и верификации их подлинности. "Мордовия – на мировом рынке биотехнологий. Главное в сотрудничестве – совместная разработка и поставка жизненно важных препаратов в страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Для нашего Центра биотехнологий и российских производителей – это новые возможности: укрепляем международные связи, выходим на экспорт и делаем инновационные лекарства доступнее для миллионов людей", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артёма Здунова. Инновационная биофармацевтическая ГК "Промомед" и МГУ имени Огарёва – многолетние стратегические партнеры по реализации совместных образовательных программ, научно-исследовательской деятельности, подготовке квалифицированных сотрудников для завода "Биохимик". Одним из важнейших совместных проектов – открытие в Мордовии по поручению президента России Федерального центра развития биотехнологий и медицины. "Мы последовательно укрепляем международные связи, делая инновационные лекарства доступнее, - поделился– В 2024 году мы значительно нарастили свое международное присутствие: экспортные продажи выросли на 56%. Наша стратегическая цель – увеличить долю экспортной выручки до 15% к 2032 году. Уверен, что с нашими многолетними партнерами из МГУ имени Огарева и новыми стратегическими союзниками из группы компаний "Рияда" мы достигнем всех поставленных целей", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров ПАО "Промомед" Петра Белого. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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бахрейн, промомед, россия, республика мордовия