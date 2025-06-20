https://ria.ru/20250620/mordoviya-2024415805.html
Мордовия налаживает сотрудничество в сфере фармацевтики с Бахрейном
Мордовия налаживает сотрудничество в сфере фармацевтики с Бахрейном - РИА Новости, 20.06.2025
Мордовия налаживает сотрудничество в сфере фармацевтики с Бахрейном
Подписание трехстороннего меморандума о взаимопонимании между компанией "Промомед", Мордовским госуниверситетом имени Огарева и группой компаний "Рияда"... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T21:56:00+03:00
2025-06-20T21:56:00+03:00
2025-06-20T21:56:00+03:00
республика мордовия
бахрейн
промомед
россия
республика мордовия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012970913_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_97f0316957dc5c478162fa12102de19c.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Подписание трехстороннего меморандума о взаимопонимании между компанией "Промомед", Мордовским госуниверситетом имени Огарева и группой компаний "Рияда" (Королевство Бахрейн) состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба главы Мордовии. "В рамках трехстороннего меморандума стороны договорились о развитии фармацевтического производства, создании R&D Hub для исследований и разработки высокотехнологичных лекарственных препаратов, подготовке научных и производственных кадров для фармацевтической отрасли, поставке жизненно важных препаратов в дистрибьюторскую сеть группы компаний "Рияда" - она охватывает целый ряд стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки", - говорится в сообщении. Также документ предусматривает запуск локального производства инновационных препаратов на основе современных российских технологий, разработку онлайн-платформы для трансграничных заказов лекарственных препаратов и верификации их подлинности. "Мордовия – на мировом рынке биотехнологий. Главное в сотрудничестве – совместная разработка и поставка жизненно важных препаратов в страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Для нашего Центра биотехнологий и российских производителей – это новые возможности: укрепляем международные связи, выходим на экспорт и делаем инновационные лекарства доступнее для миллионов людей", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артёма Здунова. Инновационная биофармацевтическая ГК "Промомед" и МГУ имени Огарёва – многолетние стратегические партнеры по реализации совместных образовательных программ, научно-исследовательской деятельности, подготовке квалифицированных сотрудников для завода "Биохимик". Одним из важнейших совместных проектов – открытие в Мордовии по поручению президента России Федерального центра развития биотехнологий и медицины. "Мы последовательно укрепляем международные связи, делая инновационные лекарства доступнее, - поделился– В 2024 году мы значительно нарастили свое международное присутствие: экспортные продажи выросли на 56%. Наша стратегическая цель – увеличить долю экспортной выручки до 15% к 2032 году. Уверен, что с нашими многолетними партнерами из МГУ имени Огарева и новыми стратегическими союзниками из группы компаний "Рияда" мы достигнем всех поставленных целей", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров ПАО "Промомед" Петра Белого. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
бахрейн
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012970913_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f41ecff1fe3338f7f8028b8f476494ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бахрейн, промомед, россия, республика мордовия
Республика Мордовия, Бахрейн, Промомед, Россия, Республика Мордовия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Подписание трехстороннего меморандума о взаимопонимании между компанией "Промомед", Мордовским госуниверситетом имени Огарева и группой компаний "Рияда" (Королевство Бахрейн) состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
"В рамках трехстороннего меморандума стороны договорились о развитии фармацевтического производства, создании R&D Hub для исследований и разработки высокотехнологичных лекарственных препаратов, подготовке научных и производственных кадров для фармацевтической отрасли, поставке жизненно важных препаратов в дистрибьюторскую сеть группы компаний "Рияда" - она охватывает целый ряд стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки", - говорится в сообщении.
Также документ предусматривает запуск локального производства инновационных препаратов на основе современных российских технологий, разработку онлайн-платформы для трансграничных заказов лекарственных препаратов и верификации их подлинности.
"Мордовия – на мировом рынке биотехнологий. Главное в сотрудничестве – совместная разработка и поставка жизненно важных препаратов в страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Для нашего Центра биотехнологий и российских производителей – это новые возможности: укрепляем международные связи, выходим на экспорт и делаем инновационные лекарства доступнее для миллионов людей", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артёма Здунова.
Инновационная биофармацевтическая ГК "Промомед" и МГУ имени Огарёва – многолетние стратегические партнеры по реализации совместных образовательных программ, научно-исследовательской деятельности, подготовке квалифицированных сотрудников для завода "Биохимик". Одним из важнейших совместных проектов – открытие в Мордовии по поручению президента России Федерального центра развития биотехнологий и медицины.
"Мы последовательно укрепляем международные связи, делая инновационные лекарства доступнее, - поделился– В 2024 году мы значительно нарастили свое международное присутствие: экспортные продажи выросли на 56%. Наша стратегическая цель – увеличить долю экспортной выручки до 15% к 2032 году. Уверен, что с нашими многолетними партнерами из МГУ имени Огарева и новыми стратегическими союзниками из группы компаний "Рияда" мы достигнем всех поставленных целей", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров ПАО "Промомед" Петра Белого.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.