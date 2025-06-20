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Мордовия впервые вошла в десятку лидеров рейтинга состояния инвестклимата
Мордовия впервые вошла в десятку лидеров рейтинга состояния инвестклимата - РИА Новости, 20.06.2025
Мордовия впервые вошла в десятку лидеров рейтинга состояния инвестклимата
Мордовия впервые в истории вошла в десятку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T21:54:00+03:00
2025-06-20T21:54:00+03:00
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республика мордовия
россия
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Мордовия впервые в истории вошла в десятку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, сообщает пресс-служба главы республики. Как следует из презентации с результатами национального рейтинга состояния инвестиционного климата 2025 года, которая была представлена на ПМЭФ, первое место заняла Москва, второе место поделили Нижегородская область и Татарстан, третье место - Московская область и Башкортостан. "Мордовия заняла девятое место из 46 позиций рейтинга, разделив его с Новгородской и Магаданской областями. Такой высокий показатель достигнут нашей республикой впервые", - говорится в сообщении. Отмечается, что Мордовия за 2024 год существенно улучшила свои показатели по ряду направлений. Важную роль играет привлечение в регион крупных инвесторов, создание условий для развития бизнеса, реализация инвестпроектов в промышленности и АПК. В республике создана особая экономическая зона – уже определены ее якорные резиденты, активно работает ТОР "Рузаевка" - в реестр ее резидентов включено 16 резидентов с инвестиционными проектами общей стоимостью более 8 миллиардов рублей и созданием 2064 рабочих мест. Серьезных показателей Мордовия достигла и по доле инновационной продукции в общем объеме промышленного производства – 1-е место среди регионов ПФО и 2-е - по России. Продолжает расти и коэффициент изобретательской активности – в прошлом году его прирост составил 11%. Кроме того, влияние на положительный результат рейтинга оказало то, что республика подключилась к пилотному проекту Росреестра по вовлечению недвижимости в экономический оборот. "Большая работа при непосредственном участии главы Мордовии Артёма Здунова проводится с бизнес-сообществом – количество субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе в последние годы непрерывно растет. Постоянно расширяется портфель мер поддержки для бизнеса, увеличиваются объемы льготных кредитов. Постоянное взаимодействие налажено с налоговыми и другими контрольными органами", - подчеркивается в сообщении. Мордовия также улучшила свои показатели в направлении "Инженерные сети": с 2022 года среднее время подключения к электросетям в республике сократилось на 21%, а подключение к газопроводу стало на 32% быстрее по сравнению со среднероссийским показателем. Ключевую роль в улучшении этих показателей сыграла цифровизация подачи заявлений на подключение к электросетям и сокращение этапов подачи заявок на газификацию. "Если строить бизнес – то у нас, в Мордовии. Благодарю наших предпринимателей за доверие и труд. Светлане Чупшевой и всей команде Агентства стратегических инициатив (АСИ) – спасибо за высокую оценку", - заявил Здунов, комментируя итоги рейтинга. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, республика мордовия
Республика Мордовия, Россия, Республика Мордовия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Мордовия впервые в истории вошла в десятку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, сообщает пресс-служба главы республики.
Как следует из презентации с результатами национального рейтинга состояния инвестиционного климата 2025 года, которая была представлена на ПМЭФ, первое место заняла Москва
, второе место поделили Нижегородская область
и Татарстан, третье место - Московская область
и Башкортостан
.
"Мордовия заняла девятое место из 46 позиций рейтинга, разделив его с Новгородской и Магаданской областями
. Такой высокий показатель достигнут нашей республикой впервые", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Мордовия за 2024 год существенно улучшила свои показатели по ряду направлений. Важную роль играет привлечение в регион крупных инвесторов, создание условий для развития бизнеса, реализация инвестпроектов в промышленности и АПК. В республике создана особая экономическая зона – уже определены ее якорные резиденты, активно работает ТОР "Рузаевка" - в реестр ее резидентов включено 16 резидентов с инвестиционными проектами общей стоимостью более 8 миллиардов рублей и созданием 2064 рабочих мест.
Серьезных показателей Мордовия достигла и по доле инновационной продукции в общем объеме промышленного производства – 1-е место среди регионов ПФО и 2-е - по России
. Продолжает расти и коэффициент изобретательской активности – в прошлом году его прирост составил 11%. Кроме того, влияние на положительный результат рейтинга оказало то, что республика подключилась к пилотному проекту Росреестра
по вовлечению недвижимости в экономический оборот.
"Большая работа при непосредственном участии главы Мордовии Артёма Здунова
проводится с бизнес-сообществом – количество субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе в последние годы непрерывно растет. Постоянно расширяется портфель мер поддержки для бизнеса, увеличиваются объемы льготных кредитов. Постоянное взаимодействие налажено с налоговыми и другими контрольными органами", - подчеркивается в сообщении.
Мордовия также улучшила свои показатели в направлении "Инженерные сети": с 2022 года среднее время подключения к электросетям в республике сократилось на 21%, а подключение к газопроводу стало на 32% быстрее по сравнению со среднероссийским показателем. Ключевую роль в улучшении этих показателей сыграла цифровизация подачи заявлений на подключение к электросетям и сокращение этапов подачи заявок на газификацию.
"Если строить бизнес – то у нас, в Мордовии. Благодарю наших предпринимателей за доверие и труд. Светлане Чупшевой
и всей команде Агентства стратегических инициатив (АСИ)
– спасибо за высокую оценку", - заявил Здунов, комментируя итоги рейтинга.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.