https://ria.ru/20250620/moor-2024377608.html
Тюменский стройкластер объединил 78 российских компаний России
Тюменский стройкластер объединил 78 российских компаний России - РИА Новости, 20.06.2025
Тюменский стройкластер объединил 78 российских компаний России
Тюменская область развивает строительный кластер, на сегодня в него входит 78 компаний из пяти регионов России, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T19:11:00+03:00
2025-06-20T19:11:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Тюменская область развивает строительный кластер, на сегодня в него входит 78 компаний из пяти регионов России, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Александр Моор. "Стройкластер – это новая бизнес-экосистема, объединяющая застройщиков, производителей, подрядчиков и смежные компании для развития строительной отрасли, и внедрения наилучших технологий. Сегодня в кластере 78 компаний из пяти субъектов Российской федерации", - сказал Моор. Внутри кластера сформирован набор инструментов поддержки, которые позволяют в сжатые сроки решить целый спектр задач: от внедрения новых форм поддержания спроса на недвижимость до реализации инвестиционных проектов в промышленности. В первую очередь это система выстраивания вертикальных кооперационных цепочек, от заказчика к поставщику, и горизонтальных – между участниками кластера. Доступ к заказу, актуальные тренды в строительстве, отраслевые риски и способы их преодоления, выход на новые рынки сбыта, финансовая и экспертная поддержка, кадры – и это не полный перечень направлений деятельности кластера для компаний-участников. Эффект для производственных предприятий выражается в снижении себестоимости получения продукции, росте эффективности производства и конкурентоспособности предприятий, отметил Моор. "Цели кластера охватывают стратегические направления развития промышленности и строительной отрасли Тюменской области. Все это в конечном счете напрямую влияет на комфорт проживания жителей Тюменской области, а регион получает рост инвестиционного и промышленного потенциала", - пояснил губернатор. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/sbor-2024368181.html
https://ria.ru/20250620/moor-2024263818.html
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тюменская область, россия, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Россия, Александр Моор
Тюменский стройкластер объединил 78 российских компаний России
Моор: Тюменский стройкластер объединил 78 российских компаний России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Тюменская область развивает строительный кластер, на сегодня в него входит 78 компаний из пяти регионов России, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Александр Моор.
"Стройкластер – это новая бизнес-экосистема, объединяющая застройщиков, производителей, подрядчиков и смежные компании для развития строительной отрасли, и внедрения наилучших технологий. Сегодня в кластере 78 компаний из пяти субъектов Российской федерации", - сказал Моор.
Внутри кластера сформирован набор инструментов поддержки, которые позволяют в сжатые сроки решить целый спектр задач: от внедрения новых форм поддержания спроса на недвижимость до реализации инвестиционных проектов в промышленности. В первую очередь это система выстраивания вертикальных кооперационных цепочек, от заказчика к поставщику, и горизонтальных – между участниками кластера. Доступ к заказу, актуальные тренды в строительстве, отраслевые риски и способы их преодоления, выход на новые рынки сбыта, финансовая и экспертная поддержка, кадры – и это не полный перечень направлений деятельности кластера для компаний-участников. Эффект для производственных предприятий выражается в снижении себестоимости получения продукции, росте эффективности производства и конкурентоспособности предприятий, отметил Моор.
"Цели кластера охватывают стратегические направления развития промышленности и строительной отрасли Тюменской области. Все это в конечном счете напрямую влияет на комфорт проживания жителей Тюменской области, а регион получает рост инвестиционного и промышленного потенциала", - пояснил губернатор.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.