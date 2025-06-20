https://ria.ru/20250620/moor-2024263818.html

Тюменская область в числе лидеров по работе с инвесторами

Тюменская область в числе лидеров по работе с инвесторами - РИА Новости, 20.06.2025

Тюменская область в числе лидеров по работе с инвесторами

Тюменская область заняла четвёртое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах и по-прежнему в числе лидеров по работе с... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:51:00+03:00

2025-06-20T15:51:00+03:00

2025-06-20T15:51:00+03:00

тюменская область

тюменская область

россия

александр моор

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Тюменская область заняла четвёртое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах и по-прежнему в числе лидеров по работе с инвесторами, заявил губернатор Александр Моор. "Тюменская область – четвёртая в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах… Это высокая позиция, мы по-прежнему в числе лидеров по работе с инвесторами. Но конкуренция среди регионов очень высокая. Коллеги проделали большую работу, и это важное достижение в масштабах всей страны. Мы обязательно проанализируем результаты рейтинга. Есть над чем поработать", - отметил Моор в своем Telegram-канале, комментируя итоги рейтинга, озвученные на Петербургском международном экономическом форуме. В информационном центре правительства региона, ссылаясь на данные АСИ, сообщили, что в Тюменской области наблюдается положительная динамика почти по всем показателям в направлениях "Недвижимость" и "Инженерные сети и коммуникации" национального рейтинга. Так, с 2022 года среднее время постановки земельного участка на кадастровый учет снизилось почти на 20%, а среднее время получения разрешений на ввод в эксплуатацию - на 11%. В регионе действует проектный офис. Для решения вопросов инвесторов сформирована единая информационная платформа на основе взаимодействия федеральных, региональных, муниципальных органов власти и ведомств, ресурсоснабжающих организаций. По итогам рейтинга качества жизни 2024 года область заняла 14 место в направлении "Образование и развитие", поднявшись на семь позиций по сравнению с 2023 годом. Выпускники ссузов высоко оценивают качество профессионального образования и применимость знаний и навыков в работе – на 21,5% выше, чем в среднем по России. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит АСИ совместно с деловыми объединениями. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

https://ria.ru/20250620/tyumen-2024179366.html

https://ria.ru/20250617/tyumen-2023389643.html

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тюменская область, россия, александр моор