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Тюменская область в числе лидеров по работе с инвесторами - РИА Новости, 20.06.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
15:51 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/moor-2024263818.html
Тюменская область в числе лидеров по работе с инвесторами
Тюменская область в числе лидеров по работе с инвесторами - РИА Новости, 20.06.2025
Тюменская область в числе лидеров по работе с инвесторами
Тюменская область заняла четвёртое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах и по-прежнему в числе лидеров по работе с... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:51:00+03:00
2025-06-20T15:51:00+03:00
тюменская область
тюменская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Тюменская область заняла четвёртое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах и по-прежнему в числе лидеров по работе с инвесторами, заявил губернатор Александр Моор. "Тюменская область – четвёртая в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах… Это высокая позиция, мы по-прежнему в числе лидеров по работе с инвесторами. Но конкуренция среди регионов очень высокая. Коллеги проделали большую работу, и это важное достижение в масштабах всей страны. Мы обязательно проанализируем результаты рейтинга. Есть над чем поработать", - отметил Моор в своем Telegram-канале, комментируя итоги рейтинга, озвученные на Петербургском международном экономическом форуме. В информационном центре правительства региона, ссылаясь на данные АСИ, сообщили, что в Тюменской области наблюдается положительная динамика почти по всем показателям в направлениях "Недвижимость" и "Инженерные сети и коммуникации" национального рейтинга. Так, с 2022 года среднее время постановки земельного участка на кадастровый учет снизилось почти на 20%, а среднее время получения разрешений на ввод в эксплуатацию - на 11%. В регионе действует проектный офис. Для решения вопросов инвесторов сформирована единая информационная платформа на основе взаимодействия федеральных, региональных, муниципальных органов власти и ведомств, ресурсоснабжающих организаций. По итогам рейтинга качества жизни 2024 года область заняла 14 место в направлении "Образование и развитие", поднявшись на семь позиций по сравнению с 2023 годом. Выпускники ссузов высоко оценивают качество профессионального образования и применимость знаний и навыков в работе – на 21,5% выше, чем в среднем по России. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит АСИ совместно с деловыми объединениями. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
https://ria.ru/20250620/tyumen-2024179366.html
https://ria.ru/20250617/tyumen-2023389643.html
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тюменская область, россия, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Россия, Александр Моор
Тюменская область в числе лидеров по работе с инвесторами

Моор: Тюменская область в числе лидеров по работе с инвесторами

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Тюменской области Александр Моор . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Тюменская область заняла четвёртое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах и по-прежнему в числе лидеров по работе с инвесторами, заявил губернатор Александр Моор.
"Тюменская область – четвёртая в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах… Это высокая позиция, мы по-прежнему в числе лидеров по работе с инвесторами. Но конкуренция среди регионов очень высокая. Коллеги проделали большую работу, и это важное достижение в масштабах всей страны. Мы обязательно проанализируем результаты рейтинга. Есть над чем поработать", - отметил Моор в своем Telegram-канале, комментируя итоги рейтинга, озвученные на Петербургском международном экономическом форуме.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Моор рассказал о привлекательности Тюменской области для бизнеса
Вчера, 12:23
В информационном центре правительства региона, ссылаясь на данные АСИ, сообщили, что в Тюменской области наблюдается положительная динамика почти по всем показателям в направлениях "Недвижимость" и "Инженерные сети и коммуникации" национального рейтинга. Так, с 2022 года среднее время постановки земельного участка на кадастровый учет снизилось почти на 20%, а среднее время получения разрешений на ввод в эксплуатацию - на 11%. В регионе действует проектный офис.
Для решения вопросов инвесторов сформирована единая информационная платформа на основе взаимодействия федеральных, региональных, муниципальных органов власти и ведомств, ресурсоснабжающих организаций. По итогам рейтинга качества жизни 2024 года область заняла 14 место в направлении "Образование и развитие", поднявшись на семь позиций по сравнению с 2023 годом. Выпускники ссузов высоко оценивают качество профессионального образования и применимость знаний и навыков в работе – на 21,5% выше, чем в среднем по России.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит АСИ совместно с деловыми объединениями. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Власти Тюменской области стремятся снизить давление на бизнес, заявил Моор
17 июня, 18:00
 
Тюменская областьТюменская областьРоссияАлександр Моор
 
 
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