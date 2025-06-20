https://ria.ru/20250620/moldaviya-2024331577.html

ПМЭФ открывает новые возможности для Молдавии, заявил депутат "Победы"

ПМЭФ открывает новые возможности для Молдавии, заявил депутат "Победы" - РИА Новости, 20.06.2025

ПМЭФ открывает новые возможности для Молдавии, заявил депутат "Победы"

Петербургский международный экономический форум открывает для бизнеса из Молдавии возможности укрепить торговые связи со странами ЕАЭС и БРИКС, заявил РИА... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:41:00+03:00

2025-06-20T11:41:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум открывает для бизнеса из Молдавии возможности укрепить торговые связи со странами ЕАЭС и БРИКС, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр Суходольский. "Хотелось бы поблагодарить в целом наших исторических партнеров в Российской Федерации за возможность участия в этом уникальном мероприятии, как Петербургский международный экономический форум, где мы можем себя реализовать не только в связях с Россией. Здесь открываются уникальные площадки, огромный рынок стран ЕАЭС и стран БРИКС. Это более половины жителей нашей планеты", - сказал Суходольский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он добавил, что молдавские компании могут получить доступ на рынки БРИКС И ЕАЭС через российских партнеров. "Наши российские партнеры готовы заручиться своим именем, поставить на переговорную панель свою позицию в пользу нас, что наши молдавские товары, наши молдавские услуги могут быть представлены на рынках стран БРИКС с гарантией качества", - подчеркнул депутат. Суходольский отметил, что молдавская продукция всегда отличалась высоким качеством. "Наше молдавское вино всегда отличалось очень высоким качеством. И не только (вино): наша плодоовощная продукция всегда отличалась очень высоким качеством. Мы готовы предоставить и другой спектр услуг, связанных с IT-сектором. В бурном развитии всего IT-сектора в Республике Молдова мы не остались позади. У нас достаточно много качественных специалистов, которые уже сегодня и сейчас очень комфортно работают со странами ЕАЭС", - заключил он. ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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молдавия, россия, евразийский экономический союз, брикс