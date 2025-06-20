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ПМЭФ открывает новые возможности для Молдавии, заявил депутат "Победы" - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:41 20.06.2025 (обновлено: 17:44 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/moldaviya-2024331577.html
ПМЭФ открывает новые возможности для Молдавии, заявил депутат "Победы"
ПМЭФ открывает новые возможности для Молдавии, заявил депутат "Победы" - РИА Новости, 20.06.2025
ПМЭФ открывает новые возможности для Молдавии, заявил депутат "Победы"
Петербургский международный экономический форум открывает для бизнеса из Молдавии возможности укрепить торговые связи со странами ЕАЭС и БРИКС, заявил РИА... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:41:00+03:00
2025-06-20T17:44:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум открывает для бизнеса из Молдавии возможности укрепить торговые связи со странами ЕАЭС и БРИКС, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр Суходольский. "Хотелось бы поблагодарить в целом наших исторических партнеров в Российской Федерации за возможность участия в этом уникальном мероприятии, как Петербургский международный экономический форум, где мы можем себя реализовать не только в связях с Россией. Здесь открываются уникальные площадки, огромный рынок стран ЕАЭС и стран БРИКС. Это более половины жителей нашей планеты", - сказал Суходольский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он добавил, что молдавские компании могут получить доступ на рынки БРИКС И ЕАЭС через российских партнеров. "Наши российские партнеры готовы заручиться своим именем, поставить на переговорную панель свою позицию в пользу нас, что наши молдавские товары, наши молдавские услуги могут быть представлены на рынках стран БРИКС с гарантией качества", - подчеркнул депутат. Суходольский отметил, что молдавская продукция всегда отличалась высоким качеством. "Наше молдавское вино всегда отличалось очень высоким качеством. И не только (вино): наша плодоовощная продукция всегда отличалась очень высоким качеством. Мы готовы предоставить и другой спектр услуг, связанных с IT-сектором. В бурном развитии всего IT-сектора в Республике Молдова мы не остались позади. У нас достаточно много качественных специалистов, которые уже сегодня и сейчас очень комфортно работают со странами ЕАЭС", - заключил он. ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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молдавия, россия, евразийский экономический союз, брикс
ПМЭФ-2025, Молдавия, Россия, Евразийский экономический союз, БРИКС
ПМЭФ открывает новые возможности для Молдавии, заявил депутат "Победы"

Политик Суходольский: ПМЭФ дает возможности для связей Молдавии с ЕАЭС и БРИКС

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2025
ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум открывает для бизнеса из Молдавии возможности укрепить торговые связи со странами ЕАЭС и БРИКС, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр Суходольский.
«
"Хотелось бы поблагодарить в целом наших исторических партнеров в Российской Федерации за возможность участия в этом уникальном мероприятии, как Петербургский международный экономический форум, где мы можем себя реализовать не только в связях с Россией. Здесь открываются уникальные площадки, огромный рынок стран ЕАЭС и стран БРИКС. Это более половины жителей нашей планеты", - сказал Суходольский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он добавил, что молдавские компании могут получить доступ на рынки БРИКС И ЕАЭС через российских партнеров. "Наши российские партнеры готовы заручиться своим именем, поставить на переговорную панель свою позицию в пользу нас, что наши молдавские товары, наши молдавские услуги могут быть представлены на рынках стран БРИКС с гарантией качества", - подчеркнул депутат.
Суходольский отметил, что молдавская продукция всегда отличалась высоким качеством. "Наше молдавское вино всегда отличалось очень высоким качеством. И не только (вино): наша плодоовощная продукция всегда отличалась очень высоким качеством. Мы готовы предоставить и другой спектр услуг, связанных с IT-сектором. В бурном развитии всего IT-сектора в Республике Молдова мы не остались позади. У нас достаточно много качественных специалистов, которые уже сегодня и сейчас очень комфортно работают со странами ЕАЭС", - заключил он.
ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Член попечительского Совета АНО Евразия Илан Шор на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025МолдавияРоссияЕвразийский экономический союзБРИКС
 
 
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