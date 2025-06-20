https://ria.ru/20250620/moldaviya-2024128488.html

Экс-глава Гагаузии предупредила о нечестных выборах в Молдавии

Экс-глава Гагаузии предупредила о нечестных выборах в Молдавии - РИА Новости, 20.06.2025

Экс-глава Гагаузии предупредила о нечестных выборах в Молдавии

Экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной молдавской партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах направила аккредитованным в республике иностранным дипломатам... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:36:00+03:00

2025-06-20T10:36:00+03:00

2025-06-20T10:36:00+03:00

молдавия

гагаузия

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КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной молдавской партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах направила аккредитованным в республике иностранным дипломатам предупреждение о том, что парламентские выборы в стране не будут честными из-за узурпации власти правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября. "Обращаюсь к вам в связи с серьезной ситуацией, сложившейся в Молдавии за несколько месяцев до парламентских выборов. Уже сейчас ясно: эти выборы не будут ни свободными, ни честными. Партия ПДС узурпировала всю государственную власть и использует административный ресурс в личных целях. Под видом "информационных кампаний" она ведет скрытую агитацию, оплачиваемую из бюджета. Это — лишь один из многочисленных примеров злоупотреблений. Репрессивные органы — полиция, СИБ, Антикоррупционный центр — действуют как инструменты политического давления на оппозицию", - говорится в обращении к дипкорпусу, опубликованному в блоге Влах. В документе отмечается, что особую тревогу вызывает поведение Центральной избирательной комиссии, полностью подчиненной ПДС. "Вместо того чтобы гарантировать честные выборы, ЦИК переписывает правила в интересах власти — несмотря на то, что международные нормы запрещают менять избирательное законодательство за год до голосования. Нашу инициативу по проведению референдума о нейтралитете страны ЦИК заблокировал — без оснований, по политическому заказу. Та же ситуация с Конституционным судом… Под контролем ПДС оказались и основные медиа", - поясняется в обращении. Влах призвала дипкорпус внимательно следить за развитием событий, передавать объективную информацию в свои столицы и использовать все доступные механизмы, чтобы ПДС не сорвала выборы и не уничтожила остатки демократии в Молдавии. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html

https://ria.ru/20250620/moldaviya-2024067560.html

https://ria.ru/20250619/moldaviya-2023858381.html

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Ольга Фомченкова

молдавия, гагаузия, кишинев, ирина влах, евгения гуцул, в мире