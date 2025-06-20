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В Молдавии подтвердили задержание в ОАЭ экс-директора службы безопасности - РИА Новости, 20.06.2025
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10:32 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/moldaviya-2024126386.html
В Молдавии подтвердили задержание в ОАЭ экс-директора службы безопасности
В Молдавии подтвердили задержание в ОАЭ экс-директора службы безопасности - РИА Новости, 20.06.2025
В Молдавии подтвердили задержание в ОАЭ экс-директора службы безопасности
Полиция Молдавии подтвердила, что бывший директор Службы информации и безопасности республики, сотрудник Интерпола Виталий Пырлог был задержан в Объединенных... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:32:00+03:00
2025-06-20T10:32:00+03:00
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КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Полиция Молдавии подтвердила, что бывший директор Службы информации и безопасности республики, сотрудник Интерпола Виталий Пырлог был задержан в Объединенных Арабских Эмиратах в рамках международного дела о коррупции. Накануне об этом сообщил телеканал Moldova 1. "Управление международного полицейского сотрудничества Генерального инспектората полиции получило официальное подтверждение от властей Объединенных Арабских Эмиратов относительно задержания Виталия Пырлога на территории города Абу-Даби", - говорится в сообщении полиции. По данным следствия, Пырлог обвиняется в подделке документов, взяточничестве и мошенничестве. Согласно расследованию, опубликованному Bloomberg в декабре 2024 года, он руководил схемой, посредством которой "красные уведомления" — международные оповещения о розыске — удалялись из базы данных Интерпола. Схема предположительно действовала в период с 2022 по начало 2023 года. Следователи утверждают, что, пользуясь своим положением, Пырлог и его сообщники блокировали оповещения десятков людей, разыскиваемых за серьезные преступления, включая финансовое мошенничество и незаконный оборот наркотиков. За свои действия группа получила миллионы долларов, утверждает следствие. Антикоррупционная прокуратура Молдавии в июне прошлого года сообщила, что вместе с Францией участвовала в расследовании международного дела о коррупции. По данным совместной следственной, чиновники из Молдавии и других стран в обмен на крупные взятки в размере нескольких миллионов долларов помогали избежать преследования лицам, находящимся в международном розыске по запросу Интерпола.
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в мире, молдавия, франция, интерпол
В мире, Молдавия, Франция, Интерпол
В Молдавии подтвердили задержание в ОАЭ экс-директора службы безопасности

В Молдавии подтвердили задержание в ОАЭ экс-главы службы безопасности Пырлога

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КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Полиция Молдавии подтвердила, что бывший директор Службы информации и безопасности республики, сотрудник Интерпола Виталий Пырлог был задержан в Объединенных Арабских Эмиратах в рамках международного дела о коррупции.
Накануне об этом сообщил телеканал Moldova 1.
«
"Управление международного полицейского сотрудничества Генерального инспектората полиции получило официальное подтверждение от властей Объединенных Арабских Эмиратов относительно задержания Виталия Пырлога на территории города Абу-Даби", - говорится в сообщении полиции.
По данным следствия, Пырлог обвиняется в подделке документов, взяточничестве и мошенничестве. Согласно расследованию, опубликованному Bloomberg в декабре 2024 года, он руководил схемой, посредством которой "красные уведомления" — международные оповещения о розыске — удалялись из базы данных Интерпола. Схема предположительно действовала в период с 2022 по начало 2023 года.
Следователи утверждают, что, пользуясь своим положением, Пырлог и его сообщники блокировали оповещения десятков людей, разыскиваемых за серьезные преступления, включая финансовое мошенничество и незаконный оборот наркотиков. За свои действия группа получила миллионы долларов, утверждает следствие.
Антикоррупционная прокуратура Молдавии в июне прошлого года сообщила, что вместе с Францией участвовала в расследовании международного дела о коррупции. По данным совместной следственной, чиновники из Молдавии и других стран в обмен на крупные взятки в размере нескольких миллионов долларов помогали избежать преследования лицам, находящимся в международном розыске по запросу Интерпола.
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