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Выборы в Молдавии заранее скомпрометированы, считает эксперт - РИА Новости, 20.06.2025
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Выборы в Молдавии заранее скомпрометированы, считает эксперт
Выборы в Молдавии заранее скомпрометированы, считает эксперт - РИА Новости, 20.06.2025
Выборы в Молдавии заранее скомпрометированы, считает эксперт
Запланированные на сентябрь парламентские выборы в Молдавии заранее скомпрометированы, поскольку власть в лице правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T00:02:00+03:00
2025-06-20T00:02:00+03:00
в мире
молдавия
коррупция
досрочные парламентские выборы в молдавии
парламентские выборы в молдавии
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КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Запланированные на сентябрь парламентские выборы в Молдавии заранее скомпрометированы, поскольку власть в лице правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и президента Майи Санду позволяет себе заниматься избирательной коррупцией, заявил политический аналитик Корнелий Чуря. Проект поправок в госбюджет Молдавии на 2025 год был утвержден на заседании в четверг в первом чтении, его поддержали 57 представителей ПДС. В частности, проект предусматривает, что около 295 000 учащихся 1-9 классов получат в начале сентября единовременную финансовую помощь в размере 1000 леев (около 60 долларов). Поправки также предусматривают выделение по 2,9 миллиона долларов на реорганизацию и поддержку сотрудников государственного предприятия "Железная дорога Молдовы" и для пополнения Фонда вмешательства правительства в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Около 6 миллионов долларов будет выделено на ремонт и оснащение школьных столовых. &quot;Режим Санду-ПДС преследует людей по ложным обвинениям в электоральной коррупции, а сам в наглую открыто занимается электоральной коррупцией, используя административный ресурс. Поэтому предстоящие парламентские выборы уже скомпрометированы&quot;, - заявил Чуря журналистам.Он подчеркнул, что подобные действия со стороны политиков, тем более со стороны руководства страны, являются незаконными. "Правящая партия, по сути, сегодня сама себе разрешила пользоваться публичными финансами по собственному усмотрению и без ограничений. Вот в такие незаконные и несправедливые игры играет власть", - отметил эксперт. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️ Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250619/moldaviya-2024040007.html
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в мире, молдавия, коррупция, досрочные парламентские выборы в молдавии, парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Коррупция, Досрочные парламентские выборы в Молдавии, Парламентские выборы в Молдавии
Выборы в Молдавии заранее скомпрометированы, считает эксперт

Политаналитик Чуря: выборы в Молдавии скомпрометированы избирательной коррупцией

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Запланированные на сентябрь парламентские выборы в Молдавии заранее скомпрометированы, поскольку власть в лице правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и президента Майи Санду позволяет себе заниматься избирательной коррупцией, заявил политический аналитик Корнелий Чуря.
Проект поправок в госбюджет Молдавии на 2025 год был утвержден на заседании в четверг в первом чтении, его поддержали 57 представителей ПДС. В частности, проект предусматривает, что около 295 000 учащихся 1-9 классов получат в начале сентября единовременную финансовую помощь в размере 1000 леев (около 60 долларов). Поправки также предусматривают выделение по 2,9 миллиона долларов на реорганизацию и поддержку сотрудников государственного предприятия "Железная дорога Молдовы" и для пополнения Фонда вмешательства правительства в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Около 6 миллионов долларов будет выделено на ремонт и оснащение школьных столовых.
«

"Режим Санду-ПДС преследует людей по ложным обвинениям в электоральной коррупции, а сам в наглую открыто занимается электоральной коррупцией, используя административный ресурс. Поэтому предстоящие парламентские выборы уже скомпрометированы", - заявил Чуря журналистам.

Он подчеркнул, что подобные действия со стороны политиков, тем более со стороны руководства страны, являются незаконными.
"Правящая партия, по сути, сегодня сама себе разрешила пользоваться публичными финансами по собственному усмотрению и без ограничений. Вот в такие незаконные и несправедливые игры играет власть", - отметил эксперт.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Власти Молдавии используют ЕС как прикрытие для репрессий, считает эксперт
Вчера, 20:10
Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
ЕС испытывает политтехнологии в Молдавии и на Украине, заявила депутат ГД
Вчера, 23:58
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
ПМЭФ-2025: день второй
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

ПМЭФ-2025 принимает гостей из более чем 140 стран и территорий.

Работа форума ПМЭФ-2025

ПМЭФ-2025 принимает гостей из более чем 140 стран и территорий.

© РИА Новости / Александр Вильф
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1 из 23
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Первый день форума завершился поздно ночью встречей президента Владимира Путина с главами международных информационных агентств.

На фото: директор по международным связям EFE (Испания) Хосе Мануэль Санс Минготе, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, глава китайского Синьхуа Фу Хуа.

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге

Первый день форума завершился поздно ночью встречей президента Владимира Путина с главами международных информационных агентств.

На фото: директор по международным связям EFE (Испания) Хосе Мануэль Санс Минготе, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, глава китайского Синьхуа Фу Хуа.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 23
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Перед общением с журналистами глава государства осмотрел отреставрированное здание Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Осмотр завершился концертом — пианист Илья Папоян исполнил прелюдию Сергея Рахманинова.

Президент России Владимир Путин осматривает зал в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова

Перед общением с журналистами глава государства осмотрел отреставрированное здание Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Осмотр завершился концертом — пианист Илья Папоян исполнил прелюдию Сергея Рахманинова.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
3 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Основная задача форума — поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания и создание базы для совместных решений и действий.

Работа форума ПМЭФ-2025

Основная задача форума — поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания и создание базы для совместных решений и действий.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 23
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров.

На фото: участники сессии "Россия в эпоху торговых войн: вызовы, возможности и новая архитектура глобальной торговли".

Россия в эпоху торговых войн: вызовы, возможности и новая архитектура глобальной торговли

Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров.

На фото: участники сессии "Россия в эпоху торговых войн: вызовы, возможности и новая архитектура глобальной торговли".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Рабочие языки ПМЭФ — русский и английский.

Работа форума ПМЭФ-2025

Рабочие языки ПМЭФ — русский и английский.

© РИА Новости / Илья Питалев
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6 из 23
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Руководители ведущих бизнес-ассоциаций и представители компаний из Италии, Германии, Франции, Бельгии и других стран Европы обсудили ключевые вызовы современности на сессии "Геополитическая обстановка и новая реальность для международного бизнеса с Россией".

ПМЭФ-2025. Геополитическая обстановка и новая реальность для международного бизнеса с Россией

Руководители ведущих бизнес-ассоциаций и представители компаний из Италии, Германии, Франции, Бельгии и других стран Европы обсудили ключевые вызовы современности на сессии "Геополитическая обстановка и новая реальность для международного бизнеса с Россией".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
7 из 23
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На ПМЭФ состоялась торжественная церемония открытия выставки и гала-показ "На крыльях".

Торжественная церемония открытия выставки и гала-показ На крыльях, ПМЭФ-2025

На ПМЭФ состоялась торжественная церемония открытия выставки и гала-показ "На крыльях".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Участники форума словно бы соревнуются, чей стенд окажется более ярким.

Работа форума ПМЭФ-2025

Участники форума словно бы соревнуются, чей стенд окажется более ярким.

© РИА Новости / Илья Питалев
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9 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"Газпром" установил на своей площадке композицию из труб, лежащих на плечах атлантов, напоминающих о знаменитом символе Санкт-Петербурга.

Работа форума ПМЭФ-2025

"Газпром" установил на своей площадке композицию из труб, лежащих на плечах атлантов, напоминающих о знаменитом символе Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 23
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Москва представила ключевые проекты города. Познакомиться со столицей будущего можно благодаря VR-прогулкам.

Стенд правительства Москвы на ПМЭФ-2025

Москва представила ключевые проекты города. Познакомиться со столицей будущего можно благодаря VR-прогулкам.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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11 из 23
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

На стенде Башкирии гостей встречает огромный медовый титан, вокруг которого движутся пчелы.

Работа форума ПМЭФ-2025

На стенде Башкирии гостей встречает огромный медовый титан, вокруг которого движутся пчелы.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
12 из 23
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Компания Positive Technologies объясняет, почему кибербезопасность должна выходить на первый план для руководства компаний и органов власти.

Стенд компании Positive Technologies на ПМЭФ-2025

Компания Positive Technologies объясняет, почему кибербезопасность должна выходить на первый план для руководства компаний и органов власти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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13 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Холдинг "Нацпроектстрой" развернул на ПМЭФ стройплощадку — огромную песочницу с игрушечными экскаваторами и грузовиками.

Работа форума ПМЭФ-2025

Холдинг "Нацпроектстрой" развернул на ПМЭФ стройплощадку — огромную песочницу с игрушечными экскаваторами и грузовиками.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
14 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Альфа-банк превратил свой стенд в деловое пространство, посвященное прорывным технологиям и глобальному сотрудничеству. Центральный элемент — арт-объект из 18 тысяч книг, в основном это работы ведущих футурологов.

Работа форума ПМЭФ-2025

Альфа-банк превратил свой стенд в деловое пространство, посвященное прорывным технологиям и глобальному сотрудничеству. Центральный элемент — арт-объект из 18 тысяч книг, в основном это работы ведущих футурологов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
15 из 23
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На площадке АНО "Евразия" посетителей встречали национальные мотивы народов стран СНГ и угощение.

Работа форума ПМЭФ-2025

На площадке АНО "Евразия" посетителей встречали национальные мотивы народов стран СНГ и угощение.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
16 из 23
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Лейтмотивом участия "ФосАгро" в ПМЭФ стал ключевой социальный проект ДРОЗД — "Детям России — образование, здоровье и духовность".

Работа форума ПМЭФ-2025

Лейтмотивом участия "ФосАгро" в ПМЭФ стал ключевой социальный проект ДРОЗД — "Детям России — образование, здоровье и духовность".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
17 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На стенде Дома семейных традиций "Кристиан" демонстрируют медали, наградной лист и приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина — отца президента.

Наградной лист и награды Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2025

На стенде Дома семейных традиций "Кристиан" демонстрируют медали, наградной лист и приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина — отца президента.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
18 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ кроссовер Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta.

Презентация автомобиля Azimut на стенде АвтоВАЗа, ПМЭФ-2025

"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ кроссовер Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
19 из 23
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Группа ВЭБ.РФ представила масштабную инсталляцию, символизирующую "Цифровой город".

Работа форума ПМЭФ-2025

Группа ВЭБ.РФ представила масштабную инсталляцию, символизирующую "Цифровой город".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
20 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Участники форума могут пообщаться с собакой-роботом.

Работа форума ПМЭФ-2025

Участники форума могут пообщаться с собакой-роботом.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
21 из 23
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На стенде Федерации бокса России все посетители могут испытать себя в новой дисциплине бокса "удар на силу".

ПМЭФ-2025. Работа форума

На стенде Федерации бокса России все посетители могут испытать себя в новой дисциплине бокса "удар на силу".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
22 из 23
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Работа ПМЭФ продлится до 21 июня.

Работа форума ПМЭФ-2025

Работа ПМЭФ продлится до 21 июня.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
23 из 23

ПМЭФ-2025 принимает гостей из более чем 140 стран и территорий.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
1 из 23

Первый день форума завершился поздно ночью встречей президента Владимира Путина с главами международных информационных агентств.

На фото: директор по международным связям EFE (Испания) Хосе Мануэль Санс Минготе, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, глава китайского Синьхуа Фу Хуа.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 23

Перед общением с журналистами глава государства осмотрел отреставрированное здание Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Осмотр завершился концертом — пианист Илья Папоян исполнил прелюдию Сергея Рахманинова.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
3 из 23

Основная задача форума — поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания и создание базы для совместных решений и действий.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 23

Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров.

На фото: участники сессии "Россия в эпоху торговых войн: вызовы, возможности и новая архитектура глобальной торговли".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 23

Рабочие языки ПМЭФ — русский и английский.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 23

Руководители ведущих бизнес-ассоциаций и представители компаний из Италии, Германии, Франции, Бельгии и других стран Европы обсудили ключевые вызовы современности на сессии "Геополитическая обстановка и новая реальность для международного бизнеса с Россией".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
7 из 23

На ПМЭФ состоялась торжественная церемония открытия выставки и гала-показ "На крыльях".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 23

Участники форума словно бы соревнуются, чей стенд окажется более ярким.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 23

"Газпром" установил на своей площадке композицию из труб, лежащих на плечах атлантов, напоминающих о знаменитом символе Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 23

Москва представила ключевые проекты города. Познакомиться со столицей будущего можно благодаря VR-прогулкам.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 23

На стенде Башкирии гостей встречает огромный медовый титан, вокруг которого движутся пчелы.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
12 из 23

Компания Positive Technologies объясняет, почему кибербезопасность должна выходить на первый план для руководства компаний и органов власти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 23

Холдинг "Нацпроектстрой" развернул на ПМЭФ стройплощадку — огромную песочницу с игрушечными экскаваторами и грузовиками.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
14 из 23

Альфа-банк превратил свой стенд в деловое пространство, посвященное прорывным технологиям и глобальному сотрудничеству. Центральный элемент — арт-объект из 18 тысяч книг, в основном это работы ведущих футурологов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
15 из 23

На площадке АНО "Евразия" посетителей встречали национальные мотивы народов стран СНГ и угощение.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
16 из 23

Лейтмотивом участия "ФосАгро" в ПМЭФ стал ключевой социальный проект ДРОЗД — "Детям России — образование, здоровье и духовность".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
17 из 23

На стенде Дома семейных традиций "Кристиан" демонстрируют медали, наградной лист и приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина — отца президента.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
18 из 23

"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ кроссовер Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
19 из 23

Группа ВЭБ.РФ представила масштабную инсталляцию, символизирующую "Цифровой город".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
20 из 23

Участники форума могут пообщаться с собакой-роботом.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
21 из 23

На стенде Федерации бокса России все посетители могут испытать себя в новой дисциплине бокса "удар на силу".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
22 из 23

Работа ПМЭФ продлится до 21 июня.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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23 из 23
 
В миреМолдавияКоррупцияДосрочные парламентские выборы в МолдавииПарламентские выборы в Молдавии
 
 
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