https://ria.ru/20250620/moldaviya-2024067560.html

Выборы в Молдавии заранее скомпрометированы, считает эксперт

Выборы в Молдавии заранее скомпрометированы, считает эксперт - РИА Новости, 20.06.2025

Выборы в Молдавии заранее скомпрометированы, считает эксперт

Запланированные на сентябрь парламентские выборы в Молдавии заранее скомпрометированы, поскольку власть в лице правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T00:02:00+03:00

2025-06-20T00:02:00+03:00

2025-06-20T00:02:00+03:00

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парламентские выборы в молдавии

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КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Запланированные на сентябрь парламентские выборы в Молдавии заранее скомпрометированы, поскольку власть в лице правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и президента Майи Санду позволяет себе заниматься избирательной коррупцией, заявил политический аналитик Корнелий Чуря. Проект поправок в госбюджет Молдавии на 2025 год был утвержден на заседании в четверг в первом чтении, его поддержали 57 представителей ПДС. В частности, проект предусматривает, что около 295 000 учащихся 1-9 классов получат в начале сентября единовременную финансовую помощь в размере 1000 леев (около 60 долларов). Поправки также предусматривают выделение по 2,9 миллиона долларов на реорганизацию и поддержку сотрудников государственного предприятия "Железная дорога Молдовы" и для пополнения Фонда вмешательства правительства в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Около 6 миллионов долларов будет выделено на ремонт и оснащение школьных столовых. "Режим Санду-ПДС преследует людей по ложным обвинениям в электоральной коррупции, а сам в наглую открыто занимается электоральной коррупцией, используя административный ресурс. Поэтому предстоящие парламентские выборы уже скомпрометированы", - заявил Чуря журналистам.Он подчеркнул, что подобные действия со стороны политиков, тем более со стороны руководства страны, являются незаконными. "Правящая партия, по сути, сегодня сама себе разрешила пользоваться публичными финансами по собственному усмотрению и без ограничений. Вот в такие незаконные и несправедливые игры играет власть", - отметил эксперт. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️ Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250619/moldaviya-2024040007.html

https://ria.ru/20250619/moldaviya-2024067047.html

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в мире, молдавия, коррупция, досрочные парламентские выборы в молдавии, парламентские выборы в молдавии